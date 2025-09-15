Rahul Gandhi Punjab Visit : राहुल गांधी का प्रभावित इलाकों का दौरा, कहा- हर पीड़ित परिवार के साथ हूं

नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लुधियाना जिले के घोनेवाल गांव में ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं।

दौरे के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "बाढ़ ने पंजाब में भीषण तबाही मचाई है। आज घोनेवाल में गांववासियों से मिला - उजड़े आशियाने, बर्बाद खेत, बिखरी ज़िंदगियां। दर्द आंखों में साफ दिखता है, मगर हौसला अटूट है। राज्य और केंद्र सरकार दोनों हर हाल में ये सुनिश्चित करें कि राहत पैकेज और मुआवजा बिना देरी पीड़ितों के हाथों तक पहुंचे, जिन्हें इस वक्त इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।"

उन्होंने आगे लिखा, "इस त्रासदी में मैं हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूं। उनकी आवाज बुलंद करूंगा और उन्हें हर संभव मदद दिलाना मेरा संकल्प है।"

गौरतलब है कि पंजाब में आई भीषण बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। पहाड़ी राज्यों में तेज बारिश और नदियों के उफान से राज्य के 13 जिलों के 1,400 से अधिक गांव जलमग्न हो गए हैं। लाखों लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। वहीं, लाखों हेक्टेयर फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं।

इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पंजाब का दौरा कर हालात का जायजा लिया था। उन्होंने हवाई सर्वेक्षण के बाद गुरदासपुर में समीक्षा बैठक की और 1,600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता का ऐलान किया। यह राशि राज्य को पहले से उपलब्ध 12 हजार करोड़ रुपए के अतिरिक्त होगी। साथ ही उन्होंने एसडीआरएफ की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी करने और पीएम किसान सम्मान निधि के तहत राशि देने की घोषणा की।

वहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कैबिनेट बैठक के बाद राहत पैकेज की घोषणा की। इसमें बाढ़ से नष्ट घरों के लिए 40 हजार रुपए मुआवजा (एसडीआरएफ की पूर्व राशि 6,800 रुपये से बढ़ाकर), मृत पशुओं के लिए 37,500 रुपए, किसानों को प्रति एकड़ 20 हजार रुपए और मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही खेतों में जमा रेत बेचने की छूट भी 15 नवंबर तक दी गई है।