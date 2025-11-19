Indira Gandhi : हर परिस्थिति में देशहित को प्रथम रखने की प्रेरणा मुझे दादी से ही मिली है: राहुल गांधी

नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की जयंती पर उन्हें याद करते हुए कहा कि हर परिस्थिति में देशहित को प्रथम रखने की प्रेरणा मुझे दादी से ही मिली है।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने लिखा, “भारत के लिए निडर होकर फैसले लेने और हर परिस्थिति में देशहित को प्रथम रखने की प्रेरणा मुझे दादी से ही मिली है। उनका साहस, देशभक्ति और नैतिकता आज भी मुझे अन्याय के ख़िलाफ़ मज़बूती से खड़े होने का हौसला देती हैं।“

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पोस्ट में लिखा, “आजीवन संघर्ष,साहस व कुशल नेतृत्व की मिसाल, भारत की लौह महिला, इंदिरा गांधी की जयंती पर शत शत नमन। राष्ट्र की एकता, अखंडता और उत्थान के लिए उन्होंने अपने साहस, दूरदर्शिता और दृढ़ नेतृत्व से अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिन्होंने भारत को वैश्विक स्तर पर एक विशिष्ट पहचान प्रदान की। उनका जीवन-पथ, उनकी प्रतिबद्धता और नेतृत्व क्षमता आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।“

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने एक्स पोस्ट में लिखा, "भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, आयरन लेडी, प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी जी की जयंती पर उन्हें शत्-शत् नमन. इंदिरा जी ने भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया. भारत माता की सेवा में समर्पित आपका सर्वोच्च बलिदान सदैव हमारी प्रेरणा रहेगा।".

पूर्व पीएम की जयंती के मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी शक्ति स्थल पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व पीएम की अद्वितीय विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की।

कांग्रेस पार्टी ने पूर्व पीएम की जयंती पर कहा कि 'शक्ति' की प्रतिमूर्ति, इंदिरा गांधी ने अनेक भू-राजनीतिक चुनौतियों का सामना करते हुए, राष्ट्र को आत्मनिर्भरता, समावेशी विकास और एक उन्नत वैश्विक स्थिति की ओर अग्रसर किया। उनका साहसिक नेतृत्व और न्याय, एकता और प्रगति के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता कांग्रेस के भविष्य को उज्ज्वल करती रहेगी।