Rahul Gandhi News : भोपाल जाते समय राहुल गांधी ने बीच में रोका काफिला, घायल ऑटो रिक्शा चालक से की मुलाकात

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मंगलवार को अपने आवास के बाहर एक घायल ऑटो रिक्शा चालक से मिले। उन्होंने भोपाल जाते समय रास्ते में घायल ऑटो रिक्शा चालक को देखकर अपने काफिले को रोका और उसकी मदद करने के लिए गाड़ी से बाहर निकले।

इसके साथ ही, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने साथियों को घायलों को उचित चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

घायल ड्राइवर ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "राहुल गांधी ने मुझसे पूछा कि मुझे चोट कैसे लगी, तो मैंने उन्हें सब कुछ समझाया और उन्होंने कहा 'अस्पताल जाओ और इलाज कराओ'।"

इसी बीच, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी अंतरिम भारत-अमेरिका व्यापार ढांचे के खिलाफ एक बड़े विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए भोपाल जा रहे हैं, जिसके बारे में पार्टी का आरोप है कि यह सस्ते अमेरिकी आयात के दरवाजे खोलकर भारतीय किसानों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है।

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस दौरे की घोषणा करते हुए कहा, "24 फरवरी, 2026 को भोपाल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में किसानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे।"

पटवारी ने पत्रकारों से बात करते हुए केंद्र सरकार पर अमेरिकी दबाव के आगे झुकने का आरोप लगाया और दावा किया कि इस समझौते के कारण सोयाबीन, कपास और मक्का जैसी प्रमुख फसलों की कीमतें पहले ही गिर चुकी हैं।

उन्होंने इसे "गर्दन पर तलवार रखकर थोपा गया" एक "समझौता सौदा" बताया और कहा कि मध्य प्रदेश के सोयाबीन, मक्का और कपास के किसान साथ ही राज्य भर के परिवार - इससे सीधे तौर पर प्रभावित हैं।

उन्होंने कहा कि 24 फरवरी का आयोजन देशभर में किसानों के लिए संघर्ष करने की पार्टी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह विरोध प्रदर्शन भोपाल में किसान सम्मेलन के रूप में होगा, जिसके तहत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा बिहार जैसे संवेदनशील राज्यों में लक्षित अभियान चलाया जाएगा।

मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने बताया कि कार्यक्रम दोपहर करीब 2 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के भोपाल पहुंचने के साथ शुरू होगा। उन्होंने यह भी बताया कि कार्यक्रम स्थल पर दो बड़े गुंबद बनाए गए हैं और एक विशाल मंच की व्यवस्था की गई है, जहां लगभग 250 नेताओं और पदाधिकारियों के बैठने की उम्मीद है।

