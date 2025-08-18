भारत समाचार

Rahul Gandhi Voter Rights Yatra: 'वोट चोरी' कर जनता को अधिकारों से वंचित कर रही भाजपा: वीरेंद्र सिंह

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को सपा व शिवसेना नेताओं का समर्थन।
Aug 18, 2025, 05:13 AM
'वोट चोरी' कर जनता को अधिकारों से वंचित कर रही भाजपा: वीरेंद्र सिंह

नई दिल्‍ली: लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' और एसआईआर के विरोध में 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाली है। इसके लिए समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने राहुल गांधी का समर्थन किया है।

सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि एसआईआर एक ऐसा मुद्दा है, जो जनता के अधिकार से जुड़ा है। बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान में हर नागरिक को वोट का अधिकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के जरिए वोट की चोरी करके जनता को अधिकारों से वंचित कर रही है, इसलिए यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के जरिए लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत किया जा रहा है। जनता से 'वोट चोरी' करने वालों से सजग रहने और ऐसे लोगों को करारा जवाब देने की अपील की जा रही है।

उन्‍होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अब पार्टी से जुड़े लोगों और एनडीए के घटक दलों के लोगों पर भरोसा नहीं है, वह आरएसएस से जुड़े लोगों को ही संवेदनशील पदों पर बैठाना चाहती है। इस देश का संचालन भाजपा नहीं कर रही है, यह एक मुखौटा है। आरएसएस पर्दे के पीछे से इस देश का संचालन कर रहा है।

वहीं, शिवसेना (यूबीटी) विधायक भास्कर जाधव ने कहा कि चुनाव आयोग कहता रहता है, 'यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ,' लेकिन क्या हुआ? हमें बताइए। आपने 65 लाख मतदाताओं को हटा दिया, वे कौन थे? अगर यह मामला जनता की अदालत में जाता है, और अगर कांग्रेस ने आज इसे उठाया है, तो इसका समर्थन किया जाना चाहिए।

 

 

