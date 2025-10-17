Rahul Gandhi Visit : राहुल गांधी के फतेहपुर दौरे से पहले लगे विरोधी पोस्टर

फतेहपुर: उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मारे गए दलित युवक हरिओम वाल्मीकि पर देश का सियासी माहौल अभी भी गर्म है। हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मिलने शुक्रवार को रायबरेली सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी फतेहपुर आए। उनके दौरे से पहले शहर में राहुल गांधी के विरोधी पोस्टर लग गए हैं।

राहुल गांधी के दौरे से पहले जिले में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पूरे जिले में जगह-जगह पुलिस बल तैनात कर दी गई है, साथ ही फतेहपुर इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां गुरुवार से ही पूरे इलाके में जांच कर रही हैं।

वहीं दौरे से पहले हरिओम वाल्मीकि के घर जाने वाले रास्तों पर राहुल गांधी के विरोध में पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में लिखा है कि "गिद्ध बनकर मंडराते हैं, नफरत फैलाने आते हैं" "दर्द को मत भुनाओ, वापस जाओ।"

"हमें जाति-पाति में बताने की तुम्हारी ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी" सहित कई अन्य पोस्टर लगे हैं।

फतेहपुर के तुराब अली का पुरवा गांव हरिओम का पैतृक गांव है। परिजनों से मुलाकात के बाद वे कानपुर लौटेंगे और असम के लिए रवाना होंगे।

शहर में विरोध पोस्टर लगने के बाद पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। तुराब अली के पुरवा गांव के आस-पास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सभी रास्तों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि को लोगों ने चोर समझकर 2 अक्टूबर की रात पीट-पीटकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया था।

फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिला प्रशासन की पहल पर हरिओम बाल्मीकि की बहन कुसुम देवी को अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह चिकित्सा महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज) में आउटसोर्स के तहत स्टाफ नर्स के रूप में नियुक्ति पत्र दिया गया है।