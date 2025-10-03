भारत समाचार

Rahul Gandhi Condolence : राहुल गांधी ने खंडवा और उज्जैन में हुए हादसों पर दुख व्यक्त किया

खंडवा-उज्जैन हादसे पर राहुल गांधी ने जताया शोक
Oct 03, 2025, 03:09 AM
नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के खंडवा और उज्जैन में विजयदशमी के दिन हुए हादसों पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दुख जताया।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मध्य प्रदेश में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई दुर्घटनाओं में कई लोगों की मृत्यु, जिनमें अधिकतर बच्चे हैं, अत्यंत हृदयविदारक है। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों और बच्चों के अभिभावकों के साथ हैं।

उन्होंने आगे लिखा, "हादसों में घायल लोगों की कुशलता और जल्द से जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं।"

बता दें कि खंडवा में गुरुवार को माता की प्रतिमा विसर्जन से लौट रहे ग्रामीणों से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली नदी में गिर गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। यह दर्दनाक हादसा उस समय हुआ जब ट्रैक्टर-ट्रॉली पुलिया पार कर रही थी। अचानक संतुलन बिगड़ने से ट्रैक्टर-ट्रॉली नदी में जा गिरी।

मृतकों की पहचान शर्मिला (16 वर्ष), आरती (18 वर्ष), दिनेश (16 वर्ष), उर्मिला (16 वर्ष), गणेश (16 वर्ष), किरण (14 वर्ष), पातलीबाई (22 वर्ष), रेव सिंह (12 वर्ष), आयुष (10 वर्ष), संगीता (16 वर्ष), और चंदा (8 वर्ष) के रूप में हुई।

जानकारी के अनुसार, ट्रॉली में महिलाओं और बच्चों सहित करीब 14 से ज्यादा लोग सवार थे। हादसे के तुरंत बाद अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने का प्रयास किया।

वहीं, दूसरी घटना उज्जैन के इंगोरिया थाना क्षेत्र स्थित नरसिंह घाट पर विसर्जन अनुष्ठान के दौरान हुई। देवी दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली चंबल नदी में गिर गई। इस दुर्घटना में दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए।

 

