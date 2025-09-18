भारत समाचार

Rahul Gandhi News : हाइड्रोजन बम फोड़ने की तैयारी में थे राहुल गांधी फिर फुलझड़ी से चलाना पड़ा काम : अनुराग ठाकुर

राहुल के आरोपों पर अनुराग ठाकुर का तीखा पलटवार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 18, 2025, 11:41 AM
हाइड्रोजन बम फोड़ने की तैयारी में थे राहुल गांधी फिर फुलझड़ी से चलाना पड़ा काम : अनुराग ठाकुर

नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर वोटर लिस्ट में कथित फर्जीवाड़े को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने जोरदार पलटवार किया। उन्होंने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि वे ‘हाइड्रोजन बम फोड़ने की तैयारी में थे, लेकिन उन्हें फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा।

राहुल गांधी ने साल 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान कर्नाटक के अलंद निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा और चुनाव आयोग पर वोट हटाने का आरोप लगाया

इसके कुछ ही घंटों बाद, भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को तीखा पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता के आरोपों को आदतन और निराधार बताया।

भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को लोगों ने बार-बार खारिज किया है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस लगभग 90 चुनाव हार चुकी है। उनकी हताशा इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने आरोपों की राजनीति को ही अपना एकमात्र आभूषण बना लिया है। चुनाव आयोग पर आरोप लगाने वाले राहुल गांधी से सबूत मांगे जाते हैं तो वे भाग जाते हैं।

उन्होंने कहा, "जब भी उनसे लिखित शपथ लेने या आधिकारिक शिकायत दर्ज करने के लिए कहा जाता है तो वे मुंह मोड़कर भाग जाते हैं। उन्होंने कहा कि गांधी के आरोपों का पिछला रिकॉर्ड, 'राफेल' और 'चौकीदार चोर है' से लेकर पेगासस तक, केवल अदालतों में अपमान और माफी तक ही सीमित रहा है।

अनुराग ठाकुर ने चुनाव आयोग के उस बयान का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि किसी भी मतदाता का नाम बिना उचित प्रक्रिया और सुनवाई के अवसर के ऑनलाइन नहीं हटाया जा सकता।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार ने वास्तव में 2023 में यह सीट 10,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी। उन्होंने पूछा कि क्या इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ने जीतने के लिए वोट चोरी किए? ठाकुर ने कांग्रेस पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और देश को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

एसआईआर के मुद्दे पर भाजपा सांसद ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में किसी भी वैध मतदाता को वोट देने से वंचित नहीं किया गया है, बल्कि घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से हटाया गया है। राहुल गांधी को इससे परेशानी क्यों हो रही है?

भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि वे घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का काम कर रहे हैं तो देश की जनता को देखना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 में दो सीटों से जीते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो आपके लिए चुनाव आयोग, ईवीएम, सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जब चुनाव हारते हैं तो आपके लिए सब खराब हो जाता है।

 

 

Anurag ThakurBJPVoter ListElection CommissionCongressRahul GandhiIndian Politics

Related posts

Loading...

More from author

Loading...