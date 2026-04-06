Film Industry Protest : बंगाली फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री ने एक्टर राहुल बनर्जी की मौत मामले में अनिश्चितकालीन हड़ताल का किया आह्वान

कोलकाता: बंगाली फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के कलाकारों एवं टेक्नीशियनों ने अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी की मौत के विरोध में 7 अप्रैल से सभी फिल्मों और सीरियल की शूटिंग अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का फैसला किया है। साथ ही, उन्होंने कलाकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई है।

रविवार को टेक्नीशियंस स्टूडियो में वेस्ट बंगाल आर्टिस्ट्स फोरम की बैठक के बाद यह घोषणा की गई।

टॉलीवुड के कलाकार शनिवार को सड़कों पर उतरे और 29 मार्च को ओडिशा के तालसारी बीच पर एक बंगाली सीरियल की शूटिंग के दौरान अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी की दुखद मौत के खिलाफ विरोध जताया।

वेस्ट बंगाल आर्टिस्ट फोरम ने शनिवार को ही कोलकाता के रीजेंट पार्क थाने में प्रोडक्शन कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जो शूटिंग के लिए जिम्मेदार थी।

उसी दिन, राहुल की पत्नी और अभिनेत्री प्रियंका सरकार ने आधी रात को कोलकाता से तालसारी पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज कराई।

रविवार की शाम को कलाकार एक बार फिर इकट्ठा हुए और राहुल अरुणोदय बनर्जी के परिवार के प्रति एकजुटता दिखाई।

बैठक में प्रोसेनजीत चटर्जी, रितुपर्णा सेनगुप्ता, शांतिलाल मुखर्जी, अंजना बसु, जिशु सेनगुप्ता, रुपंजना मित्रा, बिदिप्ता चक्रवर्ती समेत कई कलाकार मौजूद थे।

आर्टिस्ट फोरम की ओर से शांतिलाल मुखर्जी ने कहा कि शूटिंग अनिश्चितकाल के लिए बंद की जा रही है। उन्होंने कहा, "कल हमने आर्टिस्ट फोरम की ओर से रीजेंट पार्क थाने में एफआईआर दर्ज कराई। हम पहले भी राहुल के परिवार के साथ थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे।"

उन्होंने बताया कि यह फैसला फोरम के 4,000 सदस्यों, फेडरेशन के 7,000 तकनीशियनों और पूरे क्रू ने मिलकर लिया है।

शांतिलाल मुखर्जी ने कहा, "यह लड़ाई हमारी सुरक्षा और हमारी जान बचाने के लिए शुरू हुई है। हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम शूटिंग के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन यह नहीं पता होता कि वापस लौट पाएंगे या नहीं। राहुल की घटना ने हमें यह सिखाया है, इसलिए हम मंगलवार से हड़ताल करेंगे।"

फेडरेशन की ओर से स्वरूप बिस्वास ने कहा, "हम ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने के लिए आगे नहीं आ रहा है। शूटिंग के दौरान कलाकारों और क्रू को कभी नदी, कभी समुद्र, तो कभी पहाड़ों पर जाना पड़ता है। सभी अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। हम इस इंडस्ट्री को बचाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें लाखों लोग काम करते हैं।"

बंगाली सुपरस्टार प्रोसेनजीत चटर्जी ने भी कहा कि काम के दौरान कलाकारों और क्रू को सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद सभी डरे हुए हैं और सुरक्षा अनिवार्य होनी चाहिए।

अब यह मांग की जा रही है कि हर शूटिंग स्थल पर एंबुलेंस की व्यवस्था हो। राहुल की घटना से सीख लेते हुए कलाकारों और क्रू ने ये मांगें उठाई हैं।

अभिनेत्री रितुपर्णा सेनगुप्ता ने कहा, "राहुल हमें छोड़कर चले गए। हम अंत तक लड़ाई लड़ेंगे। उनकी मौत ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हम सुरक्षित हैं? इसलिए पूरी इंडस्ट्री ने हड़ताल का फैसला लिया है।"

मंगलवार की सुबह 10 बजे आर्टिस्ट फोरम और फेडरेशन के सदस्य टेक्नीशियंस स्टूडियो में इकट्ठा होकर हड़ताल करेंगे।

निर्देशक कौशिक गांगुली ने कहा, "दुर्घटनाएं अचानक होती हैं, लेकिन कलाकार और उनके परिवार का सम्मान बना रहे, इसके लिए कुछ नियम होने चाहिए।"

गौरतलब है कि मंगलवार से फिल्मों और टीवी सीरियल की शूटिंग बंद रहेगी।

29 मार्च को 42 वर्षीय राहुल अरुणोदय बनर्जी ‘भोले बाबा पार करेगा’ सीरियल की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग के दौरान वह तालसारी में पानी में गए और ज्वार आने पर बह गए। बाद में तकनीशियनों ने उन्हें बाहर निकाला।

प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत डूबने से हुई है और दीघा थाने में असामान्य मौत का मामला दर्ज किया गया है।

इस घटना से पूरी बंगाली फिल्म और टीवी इंडस्ट्री ठप हो गई है।

सह-कलाकारों, निर्देशकों और तकनीशियनों ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उनके परिवार में उनकी मां, पत्नी प्रियंका सरकार और 13 साल का बेटा है।

इंडस्ट्री के एक वर्ग ने उनकी मौत की निष्पक्ष और व्यापक जांच की मांग की है।

राहुल अरुणोदय बनर्जी बंगाली टीवी इंडस्ट्री में अपने किरदारों के लिए जाने जाते थे और कई सालों से सक्रिय थे।

--आईएएनएस