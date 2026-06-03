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राहुल गांधी को सीबीएसई जैसे मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए: विजय शर्मा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 03, 2026, 10:35 AM
राहुल गांधी को सीबीएसई जैसे मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए: विजय शर्मा

रायपुर, 3 जून (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सीबीएसई से संबंधित बयान पर पलटवार किया। विजय शर्मा ने कहा कि ऐसे मुद्दों पर उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए।

सीबीएसई से जुड़ी केंद्र सरकार की कार्रवाई और तबादलों पर राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा था कि अगर प्रधानमंत्री को 18.5 लाख सीबीएसई छात्रों की परवाह होती तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कब के हटाए जा चुके होते।

राहुल गांधी के बयान पर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि उन्हें किसी न किसी को निशाना बनाना ही होता है, इसीलिए वे ऐसा कर रहे हैं। ये बदलाव खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के निर्देशों पर किए गए हैं। बेहतर प्रशासन और सुशासन के लिए जरूरी बदलाव किए जाने चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ऐसा होना चाहिए। लगातार चुनावों के कारण पूरी प्रशासनिक मशीनरी व्यस्त रहती है। इस दिशा में किए जा रहे प्रयास मोदी सरकार के तहत ही संभव हैं। यह वही सरकार है जिसने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने, राम मंदिर के निर्माण, महिला आरक्षण पर चर्चा, तीन तलाक को खत्म करने और सीएए को लागू करने जैसे बड़े फैसले लिए हैं। यह सरकार कई महत्वपूर्ण कानून लाई है और साहस के साथ काम किया है। मेरा मानना ​​है कि जिस तरह इसके कई पिछले लक्ष्य हासिल किए गए हैं। उसी तरह यह लक्ष्य भी पूरा होगा।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर की इस टिप्पणी पर कि सरकारी कार्यक्रमों में 'वंदे मातरम' का पूरा संस्करण गाना जरूरी नहीं है, इस पर विजय शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले इसे याद कर लेना चाहिए। जब ​​उन्हें यह याद हो जाए, तब उन्हें ऐसी टिप्पणियां करनी चाहिए। यह एक अलग बात हो सकती है कि वे इसका सही उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं या उन्हें यह याद नहीं है और इसीलिए वे ऐसा कह रहे हैं। उन्हें इस मुद्दे को समझना चाहिए। लोग उन्हें एक ज्ञानी व्यक्ति मानते हैं, लेकिन उन्हें यह भी समझना चाहिए कि किन परिस्थितियों में और किस संदर्भ में इस गीत को पहले छोटा किया गया था। इसीलिए निर्णय लिया गया कि इसे पूरा किया जाए।

हमास और पाकिस्तान के कथित आतंकी संबंधों की रिपोर्टों पर विजय शर्मा ने कहा कि हमास और पाकिस्तान को लेकर संदेह थे। आम जनता के बीच यह धारणा थी कि वे इसमें शामिल हो सकते हैं। अब, सबूतों और प्रमाणों के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि इसमें पाकिस्तान की भूमिका थी। यह बात जाहिर है और पाकिस्तान को अपने कृत्यों का परिणाम भुगतना पड़ा है। भविष्य में भी ऐसे किसी भी प्रयास का मोदी सरकार द्वारा कड़ा जवाब दिया जाएगा।

--आईएएनएस

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