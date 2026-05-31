राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं, पार्टी के लिए हैं बोझः शहनवाज हुसैन

पटना, 31 मई (आईएएनएस)। भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन और भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने राहुल गांधी की आलोचना, अभिषेक बनर्जी के विरोध प्रदर्शन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की अटकलों, भारतीय गठबंधन की एकता और राबड़ी देवी बंगले के विवाद सहित प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

कर्नाटक का मुख्यमंत्री बदले जाने पर भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने आईएएनएस से कहा, "कांग्रेस का भविष्य कहीं नहीं है। लोग मान चुके हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के लिए बोझ हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव हारती है। राहुल गांधी कांग्रेस के भविष्य नहीं हैं। महात्मा गांधी ने जो कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, इस सपने को राहुल गांधी पूरा करेंगे। आज कांग्रेसियों को कांग्रेस पर यकीन नहीं है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है।"

भाजपा नेता ने कहा, "कांग्रेस किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकती है। चार की जगह 40 उपमुख्यमंत्री नियुक्त कर सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर्नाटक के लोग कांग्रेस से नाखुश हैं और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जन कल्याण पर ध्यान देने के बजाय, वे केवल इस बात पर सत्ता संघर्ष में लगे हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा।"

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से जुड़े मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता ने कहा, "अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों का जीना हराम कर दिया था। पश्चिम बंगाल पुलिस, अभिषेक बनर्जी के सहयोगियों और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच कथित तौर पर मिलीभगत थी। इसी वजह से पश्चिम बंगाल के लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल पुलिस, अभिषेक बनर्जी के सहयोगी और टीएमसी कार्यकर्ता कथित तौर पर मिलीभगत कर राज्य के लोगों के लिए जीवन मुश्किल बना रहे थे। इस वजह से जनता टीएमसी के लोगों से नाराज है, टीएमसी के लोग अब नए मिजाज के शहर में ध्यान से निकलें। जनता गुंडों और नेताओं को तलाश रही है। ममता और अभिषेक बनर्जी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि उनसे क्या भूल हुई जो जनता उनसे इस कदर नाराज है। अभी थोड़े दिन टीएमसी के लोगों को ध्यान से बाहर निकलना चाहिए, सरकार कहां-कहां बचा पाएगी, जब हर जगह जनता नाराज है।"

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास खाली करने से इनकार करने पर शाहनवाज हुसैन ने पूछा कि आखिर सरकारी बंगले से इतनी मोहब्बत क्यों है? इसके साथ ही, राबड़ी देवी को सरकारी बंगला अलॉट किया गया है, तो उनको उसमें जाना चाहिए। पुराने बंगले को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसे दलित मंत्री को दिया गया है।

बेतिया से भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने सरकारी आवास के मुद्दे पर राबड़ी देवी की आलोचना की। उन्होंने कहा, अनुसूचित जाति को बंगला आवंटित किया गया है। इसलिए राबड़ी देवी का सरकारी आवास खाली न करना निंदनीय है। लालू यादव के पूरे परिवार को यह बर्दाश्त नहीं होता कि गरीब को सुविधा मिले।"

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बदले जाने पर जायसवाल ने कहा, "चेहरा बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चरित्र वही रहेगा। जिस तरह सिद्दारमैया सरकार ने भ्रष्टाचार किया था, उसी तरह डी.के. शिवकुमार भी काम करेंगे। शिवकुमार घोटालों में माहिर हैं, इसलिए कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। जनता समझ चुकी है, अगले चुनाव में कांग्रेस की हार तय है।"

अभिषेक बनर्जी ने जिस तरह पश्चिम बंगाल में लोगों को धमकी दी थी, वोट नहीं दोगे तो घर तोड़ दिए जाएंगे। इस धमकियों से इस बार की जनता नहीं डरी और भाजपा को सत्ता सौंप दी। हालांकि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा है। इसलिए अभिषेक बनर्जी जब भी सड़कों पर निकलेंगे तो जनता सड़े अंडों से स्वागत करेगी।"

--आईएएनएस

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