Ragini Sonkar Statement : प्रतिबंधित कफ सिरप मामले में आरोपियों पर हो जल्द कठोर कार्रवाई: सपा विधायक रागिनी सोनकर

जौनपुर: उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित कफ सिरप मामले पर जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर ने सरकार से आरोपियों पर जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई करने की मांग की है।

रागिनी सोनकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "यह बहुत गंभीर मामला है और मेरा मानना ​​है कि यह सामूहिक हत्या है। देश के हर कोने से बच्चों की मौत हुई है और बुजुर्ग लोगों ने भी अपनी जान गंवाई है। सरकार को सीधे या परोक्ष रूप से जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास करना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि इस घटना में जितने लोग भी जुड़े हैं, चाहे वे प्रत्यक्ष रूप से हों या अप्रत्यक्ष रूप से हों, सरकार किसी को छोड़े नहीं और सब लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। इसमें जो लोग सीधे तौर पर जुड़े हैं, वे अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। सरकार उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करे।

रागिनी सोनकर ने कहा, "पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और मीडिया के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया था। बीते दिन सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी यही मामला उठाया। उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा सत्र में विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा करेगा।"

ड्रग्स विभाग पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी की विधायक ने कहा कि विभाग की मिली-जुली साठगांठ से ही इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। देखने से ये भी लगता है कि जो लोग इस घटना में शामिल हैं, उनको खुली छूट दे दी गई थी, जिसकी वजह से वो इस घटना को इतने बड़े स्तर पर अंजाम दे पाए हैं। सरकार और विभाग की जानकारी के बिना कुछ नहीं हो सकता।

प्रतिबंधित कफ सिरप का मामला पिछले कई महीनों से चर्चा में है। इससे पहले कोडीन सिरप मामले में लखनऊ एसटीएफ ने अमित कुमार सिंह उर्फ अमित टाटा को गिरफ्तार किया था। एसटीएफ की टीम ने गोमतीनगर के ग्वारी चौराहे से अमित कुमार सिंह को गिरफ्तार किया था। अमित कुमार सिंह ने पूछताछ में बताया था कि आजमगढ़ के रहने वाले विकास सिंह के माध्यम से शुभम जायसवाल से परिचय हुआ था। शुभम जायसवाल का एबॉट कंपनी की फेन्सेडिल कफ सिरप का शैली ट्रेडर्स के नाम से बड़ा कारोबार रांची (झारखंड) में है।

