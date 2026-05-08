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Raghav Chadha Statement : पाकिस्तान को सुधारने के लिए कठोर कदम जरूरी : राघव चड्ढा

राघव चड्ढा बोले- आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है भारत
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 08, 2026, 09:28 AM
पाकिस्तान को सुधारने के लिए कठोर कदम जरूरी : राघव चड्ढा

नई दिल्ली: राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो संदेश जारी किया। इस वीडियो में सांसद ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को लेकर कड़ा बयान दिया है। अपने संदेश में उन्होंने देशवासियों से एकजुट रहने की अपील करते हुए भारतीय सेना के साहस और पराक्रम की सराहना की।

जय हिंद साथियों से वीडियो संदेश की शुरुआत करते हुए चड्ढा ने कहा कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते लेकिन अगर पड़ोसी पाकिस्तान जैसा हो तो उसे सही रास्ते पर लाने के लिए कठोर कदम उठाना जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि भारत इस समय केवल पाकिस्तान से नहीं बल्कि क्रूरता, बर्बरता और आतंकी मानसिकता के खिलाफ एक व्यापक लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार आतंकवाद का पूरी तरह खात्मा होकर रहेगा। उन्होंने सीमा पर तैनात जवानों के परिवारों के प्रति एकजुटता जताने की अपील करते हुए कहा कि देश को उनके साथ “चट्टान की तरह” खड़ा रहना चाहिए।

चड्ढा ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को मानवता पर कलंक बताते हुए कहा कि निहत्थे नागरिकों की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने इसका जवाब 'ऑपरेशन सिंदूर' की पहली कार्रवाई के जरिए दे दिया है और भारतीय मिसाइलें व वायुसेना पाकिस्तान पर दबाव बना रही हैं। उन्होंने दावा किया कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन को प्रभावी तरीके से नष्ट कर रहा है।

अपने बयान में उन्होंने कई बड़े आतंकी हमलों का उल्लेख किया, जिनमें 2008 मुंबई हमले, पुलवामा हमला, उरी हमला, भारतीय संसद हमला और 1993 बॉम्बे बम विस्फोट शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना इन हमलों के जिम्मेदार आतंकियों और उनकी सोच को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी ताकत से जुटी है।

इतिहास का जिक्र करते हुए चड्ढा ने कहा कि भारत पहले भी पाकिस्तान को करारा जवाब देता रहा है। उन्होंने 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध और कारगिल युद्ध का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय सेना ने हर बार दुश्मन के मंसूबों को नाकाम किया है।

भाजपा सांसद ने देशवासियों से एकजुट रहने और संकट के समय देश की ताकत बनने की अपील की। साथ ही पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह नहीं सुधरा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

--आईएएनएस

 

 

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