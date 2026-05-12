रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, आरोपियों के पैर में लगी गोली

रायबरेली: रायबरेली के बछरावां थाना क्षेत्र के शारदा नहर पुलिया के पास वाहन चेकिंग के दौरान दो बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी। गोली लगने से घायल बदमाशों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।

बदमाशों ने बीते दिनों लूट की घटना को अंजाम दिया था। बदमाशों की पहचान गैर-जनपद के रहने वाले सोनू व चंद्रशेखर के रूप में हुई है। बदमाशों के कब्जे से सोने की चैन, अवैध तमंचा, नकदी व बाइक बरामद हुई है।

अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार सिंह ने घटना को लेकर बताया कि बछरावां थाना क्षेत्र में रात में चेकिंग की जा रही थी। मुखबिर से जानकारी हुई कि दो शातिर बदमाश अपराध करने के लिए बिना नंबर प्लेट की सफेद रंग की बाइक से आ रहे हैं। इसी सूचना पर संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश भागने लगे। पुलिस ने उनकी घेराबंदी शुरू की।

अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि खुद को घिरता देख आरोपियों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। पुलिस की ओर से आत्मरक्षा में फायरिंग की गई, जिसमें दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी है। घटनास्थल से एक बाइक, एक पिस्टल, एक तमंचा और खोखा-कारतूस मिले हैं। दोनों आरोपियों के पास से दो सोने की चैन, मंगलसूत्र का लॉकेट, झुमके और लगभग 20 हजार रुपए बरामद हुए।

अपर पुलिस अधीक्षक ने आगे बताया कि घायल आरोपियों को इलाज के लिए सीएचसी भेजा गया है। घायलों से पूछताछ में पता चला कि छह मई को बछरावा क्षेत्र में एक लूट की घटना घटी थी। ये घटना इन्हीं दोनों आरोपियों की ओर से की गई थी। उन्होंने बताया कि आरोपी कई मामलों में पहले जेल जा चुके हैं।

--आईएएनएस