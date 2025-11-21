भारत समाचार

रांची में रेलवे कर्मचारी की हत्या मामले में पत्नी गिरफ्तार, दो महीनों से थी फरार

Nov 21, 2025, 03:00 PM

रांची, 21 नवंबर (आईएएनएस)। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में रेलवे कर्मचारी शंकर मिश्रा की हत्या के मामले में लगभग दो महीने बाद पुलिस ने शुक्रवार को उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है।

महिला घटना के बाद से फरार चल रही थी और पुलिस लगातार उसकी तलाश में थी। शंकर मिश्रा का शव 19 सितंबर को चुटिया थाना क्षेत्र स्थित रेलवे कॉलोनी स्थित सरकारी क्वार्टर से संदिग्ध अवस्था में मिला था। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने उस दिन कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए थे।

प्रारंभिक जांच में मृतक के पारिवारिक जीवन में तनाव और पत्नी के साथ अनबन की बात सामने आई थी। शंकर मिश्रा के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। मृतक की मां, जो जितिया पर्व के सिलसिले में मायके गई थीं, घटना वाले दिन जब घर लौटीं तो मुख्य दरवाजा बंद मिला। संदेह होने पर पीछे के रास्ते से घर में दाखिल हुईं, जहां उन्हें बेटे का शव कमरे में पड़ा मिला।

शव पर कई गहरे चोट के निशान थे, जिससे हत्या की आशंका और मजबूत हुई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए थे। पुलिस ने इस मामले को हत्या का मामला मानकर विभिन्न पहलुओं पर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पत्नी पर संदेह गहराता गया और पुलिस ने उसकी तलाश के लिए कई टीमों को लगाया।

पुलिस के अनुसार, महिला घटना के बाद घर छोड़कर फरार हो गई थी और लगातार लोकेशन बदल रही थी। तकनीकी और मानवीय इनपुट के आधार पर उसे शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने संकेत दिया है कि इस प्रकरण में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है।

