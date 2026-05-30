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राबड़ी देवी के आवास विवाद पर विजय चौधरी बोले- 'सरकारी नियमों का पालन सभी के लिए जरूरी'

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 30, 2026, 10:25 AM

पटना, 30 मई (आईएएनएस)। राजद नेता और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सरकारी नोटिस के बावजूद 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने से साफ इनकार किया है। इस पर बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कानून सभी के लिए समान है और हर व्यक्ति को उसका पालन करना चाहिए।

उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी ने पटना में राबड़ी देवी के आवास विवाद पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, "सरकारी प्रक्रियाओं में, कौन क्या कहता है, यह कम मायने रखता है। जो बात मायने रखती है, वह है आधिकारिक नियमों का पालन करना। भले ही कितनी भी संख्या में बल तैनात किया जाए, यह संख्या की बात नहीं है, बल्कि यह सरकारी नियमों का पालन करने की बात है।"

विजय चौधरी ने यह प्रतिक्रया राबड़ी देवी के उस बयान पर दी, जिसमें उन्होंने कहा, "वे आवास नहीं खाली करेंगी।"

पूर्व मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चुनौती देते हुए कहा, "सरकार चाहे तो पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है। वे अभी-अभी मुख्यमंत्री बने हैं। वे फोर्स बुलाकर आवास खाली करवाएं। हम आवास खाली नहीं करेंगे।"

दरअसल, पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला बिहार सरकार में मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया गया है। हालांकि, लंबे समय से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी इस बंगले में रह रही हैं। भवन निर्माण विभाग ने बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को आधिकारिक नोटिस जारी कर 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया था।

भवन निर्माण विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार, बंगले का आवंटन नंद किशोर राम के नाम कर दिया गया है। इसके साथ ही बंगले पर नए वीवीआईपी नेमप्लेट लगाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है, जिससे इसके औपचारिक हस्तांतरण का संकेत मिल रहा है।

--आईएएनएस

डीसीएच/

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