Tamil Nadu Politics : सीपीआई नेता नल्लकन्नू का पार्थिव शरीर मेडिकल कॉलेज को किया जाएगा दान

101 वर्षीय सीपीआई नेता नल्लाकन्नू को राजकीय सम्मान, शरीर दान किया जाएगा
Feb 26, 2026, 06:21 AM
सीपीआई नेता नल्लकन्नू का पार्थिव शरीर मेडिकल कॉलेज को किया जाएगा दान

चेन्नई: तमिलनाडु के वरिष्ठ सीपीआई नेता आर. नल्लाकन्नू का पार्थिव शरीर उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार गुरुवार को चेन्नई मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को चिकित्सा शिक्षा के लिए दान किया जाएगा। 101 वर्षीय नेता का बुधवार को चेन्नई में निधन हो गया था।

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने घोषणा की कि पार्थिव शरीर सौंपने से पहले उन्हें तमिलनाडु सरकार की ओर से पूर्ण राजकीय सम्मान दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि नल्लाकन्नू का पूरा जीवन त्याग और जनसेवा को समर्पित रहा, इसलिए राज्य उन्हें सर्वोच्च सम्मान के साथ विदाई देगा। उनका पार्थिव शरीर जनता के अंतिम दर्शन के लिए सीपीआई कार्यालय 'बालन हाउस', त्यागराज नगर, में रखा गया है, जहां दोपहर 3 बजे तक श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ता जुलूस निकालेंगे और फिर शरीर को मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को सौंपा जाएगा।

नल्लाकन्नू को 1 फरवरी को उम्र संबंधी बीमारियों के कारण राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल प्रशासन के अनुसार पिछले दो दिनों में उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई। गहन उपचार के बावजूद बुधवार को दोपहर 1:55 बजे बहु-अंग विफलता के कारण उनका निधन हो गया।

राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री स्टालिन और उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सबसे पहले पुष्पांजलि अर्पित की। एआईएडीएमके नेता डी. जयकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के. सेल्वपेरुंथगई, पीएमके अध्यक्ष अनबुमणि रामदास, टीवीके अध्यक्ष विजय, भाजपा नेता एल. मुरुगन और नैनार नागेंद्रन, वीसीके नेता थिरुमावलवन तथा एनटीके प्रमुख सीमान भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे।

पीएम मोदी ने शोक संदेश में कहा कि नल्लाकन्नू सामाजिक और राजनीतिक सीमाओं से परे सम्मानित थे और उन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए जिया।

एआईएडीएमके महासचिव के. पलानीस्वामी ने उन्हें दुर्लभ ईमानदारी और नैतिक शक्ति वाला नेता बताया।

फिल्म जगत की हस्तियों रजनीकांत, कमल हासन, नासर, सत्यराज, विजय सेतुपति और सिवकार्तिकेयन ने भी उन्हें सादगी, वैचारिक प्रतिबद्धता और जनसेवा के प्रतीक के रूप में याद किया।

--आईएएनएस

 

 

