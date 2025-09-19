Dehradun Cleanliness Drive : सीएम धामी ने देहरादून में शुरू किया 'सेवा पखवाड़ा', शहर के सौ वार्डों में चलेगा सफाई अभियान

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून में नगर निगम के सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ किया, जिसमें शहर के सभी 100 वार्डों में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा।

यह 'स्वच्छोत्सव' के तहत अभियान 2 अक्तूबर तक चलेगा। इस दौरान सभी 100 वार्डों में विशेष सफाई अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा।

इस दौरान सार्वजनिक स्थानों से कूड़ा हटाने, कूड़ा पृथक्करण के लिए प्रेरित करने और कर्मचारियों के स्वास्थ्य जांच के लिए शिविर लगाने जैसे कई काम किए जाएंगे।

इस कार्यक्रम के दौरान निगम के लोग घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले कूड़े को अलग करने के लिए लोगों को जानकारी देंगे और उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित भी करेंगे।

शहर को कूड़ा मुक्त बनाने के लिए निगम का यह ठोस कदम माना जा रहा है। शहर में जहां लोग अक्सर कूड़ा फेंकते हैं, वहां भी लोगों को जागरूक किया जाएगा।

नगर निगम द्वारा बनाए गए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जीपीएस की मदद से सफाई वाहनों की निगरानी की जाएगी।

महापौर सौरभ थपलियाल ने शहरवासियों से इस अभियान में निगम का सहयोग करने की अपील की है।

उन्होंने कहा कि हम लोग घर-घर जाकर लोगों को जागरुक करेंगे। शहर को स्वच्छ बनाने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने विशेष सफाई अभियान का शुभारंभ किया है। जब लोग जागरूक हो जाएंगे तो स्वच्छता अपने आप देखने को मिल जाएगी।

थपलियाल ने कहा कि सेवा पखवाड़ा पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसमें भाजपा कार्यकर्ता आम लोगों के साथ मिलकर भाग लेते हैं। इसमें विभिन्न संगठनों की भी सहायता ली जाती है। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर हर साल इस तरह का आयोजन किया जाता है। इस दौरान विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में विभिन्न तरह के चित्र और झलकियां प्रस्तुत की गई हैं।