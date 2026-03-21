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Punjab Warehouse Manager Suicide : गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या पर सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा, 'प्रबंधक को मारा-पीटा और वीडियो बनाई गई'

अमृतसर में अधिकारी की आत्महत्या से मचा बवाल, मंत्री पर आरोपों के बीच इस्तीफा
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Dainik Hawk·
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Mar 21, 2026, 08:51 AM
गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या पर सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा, 'प्रबंधक को मारा-पीटा और वीडियो बनाई गई'

अमृतसर: पंजाब से कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने पंजाब राज्य भंडारण निगम के जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या को लेकर कहा कि जिला प्रबंधक ने शनिवार सुबह छह बजे जहर खाकर आत्महत्या कर ली।

कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि आत्महत्या की वजह यह थी कि 13 तारीख को टेंडर जारी किया गया था और दरें स्पष्ट रूप से निर्धारित थीं। मौजूदा सरकार के मंत्री लालजीत भुल्लर ने भी अपने पिता के नाम पर टेंडर के लिए आवेदन किया था। बाद में भुल्लर ने जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा को घर पर बुलाकर बेइज्जती की।

गुरजीत सिंह औजला ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिला प्रबंधक को मारा-पीटा गया और वीडियो बनाई गई। अधिकारी को गैंगस्टर से मरवाने की धमकी दी गई। अधिकारी ने डर से अपने परिवार के लोगों को रिश्तेदारों के घर भेज दिया था। इसके बाद जिला प्रबंधक ने वीडियो जारी कर सल्फास खा लिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोपी मंत्री के खिलाफ 302 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यहां पर सभी लोग मंत्री से डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गगनदीप सिंह रंधावा की हत्या की गई है।

इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि घटना के पीछे की वजहों की जांच की जाएगी। जांच प्रभावित ना हो इसलिए कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का इस्तीफा लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बता दें कि पंजाब वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के एक वरिष्ठ अधिकारी की आत्महत्या और उत्पीड़न के आरोपों को लेकर चल रहे विवाद के बीच, पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने शनिवार को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है।

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर से जुड़े यातना के गंभीर आरोपों के बीच अमृतसर में एक युवा अधिकारी की जान चली गई। अमृतसर वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा ने सल्फास का सेवन करके आत्महत्या कर ली।

--आईएएनएस

 

 

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