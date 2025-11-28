भारत समाचार

Punjab University Elections : पंजाब विश्वविद्यालय सीनेट चुनाव की घोषणा को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बताया शानदार जीत

पंजाब विश्वविद्यालय में छात्रों के विरोध बाद सीनेट चुनाव को मंजूरी
Nov 28, 2025, 03:58 AM
चंडीगढ़: चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय में लगातार विरोध प्रदर्शनों, विवादों और राजनीतिक बयानबाजी के बाद, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और भारत के उपराष्ट्रपति ने सीनेट चुनाव की तारीखों को मंजूरी दे दी है।

पंजाब विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि कई निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव 9 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 के बीच होंगे। छात्रों के साथ कई नागरिकों ने भी चुनाव प्रणाली को बहाल करने और चुनाव की तारीखों की घोषणा को लेकर प्रदर्शन किया था।

केंद्र ने पहले पीयू की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था सीनेट में सुधार करने का प्रयास किया था, जिसमें सदस्यता कम करने और कई श्रेणियों के लिए चुनाव समाप्त करने का प्रस्ताव था। इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। हालांकि अब अधिकारियों ने पुष्टि की है कि विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गए चुनाव कार्यक्रम को भारत के उपराष्ट्रपति और कुलाधिपति सी. पी. राधाकृष्णन ने मंजूरी दे दी है।

कांग्रेस पंजाब के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पंजाब विश्वविद्यालय सीनेट चुनाव की घोषणा होना छात्रों और हर पंजाबी की शानदार जीत है। आपके अथक संघर्ष ने सरकार को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पंजाब ने जोरदार तरीके से साफ कह दिया है कि हम चुप नहीं बैठेंगे।

पंजाब विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर रेणु विग ने कहा कि सीनेट चुनावों को मंजूरी देने के लिए भारत के उपराष्ट्रपति और पंजाब विश्वविद्यालय के कुलाधिपति का आभार। यह निर्णय सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है। पंजाब विश्वविद्यालय प्रशासन सदैव अपने छात्र और शिक्षक समुदाय के साथ खड़ा है।

सीनेट में 91 सदस्य होते हैं और 49 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। पिछली सीनेट का कार्यकाल 31 अक्टूबर 2024 को समाप्त हो गया था।

--आईएएनएस

 

 

