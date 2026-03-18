Punjab University Firing : पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र नेता को धमकाने के लिए चलाई गईं गोलियां, गैंगवार की आशंका

चंडीगढ़: चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में बॉटनी विभाग के पास गोलीबारी की एक बड़ी घटना सामने आई है, जिसके पीछे गैंगवार से जुड़ी रंजिश होने का संदेह है। इस घटना ने कैंपस की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं।

सूत्रों के अनुसार, मंगलवार शाम को दो अज्ञात व्यक्ति दोपहिया वाहन पर सवार होकर कैंपस में घुसे और यूनिवर्सिटी के बॉटनी विभाग के पास पार्किंग एरिया में पहुंचकर हवा में दो गोलियां चलाईं। इसके बाद वे अंकुर स्कूल रोड से होते हुए कैंपस के अंदर बने मंदिर की तरफ भाग निकले।

दोनों आरोपियों ने अपना दोपहिया वाहन वहीं छोड़ दिया, मंदिर वाले इलाके को पैदल पार किया और कैंपस से बाहर निकल गए। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, आरोपियों को पंजाब सीमा की तरफ भागने से पहले बंदूक की नोक पर एक मोटरसाइकिल छीनते हुए देखा गया।

खबरों के मुताबिक, पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन से जुड़े एक छात्र नेता को धमकाने के लिए हवा में गोलियां चलाई गईं। यह घटना पुरानी रंजिश की ओर इशारा करती है। यह घटना तब हुई जब चल रहे छात्र उत्सव 'झंकार' के कारण कैंपस में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी।

चंडीगढ़ की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कंवरदीप कौर ने कहा, "पुलिस ने घटनास्थल से दो खाली कारतूस बरामद किए हैं। शुरुआती जांच से पता चलता है कि गोलियां जशनप्रीत (जशन) सिंह जवंडा नाम के एक व्यक्ति को धमकाने के लिए चलाई गई थीं। हालांकि, अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। मामले की जांच चल रही है और पूरे कैंपस के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।"

इस घटना से कैंपस में तनाव फैल गया और गोलीबारी के तुरंत बाद छात्र घटनास्थल पर जमा हो गए। सूचना मिलते ही फोरेंसिक विशेषज्ञों सहित पुलिस की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं और हमलावरों की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी।

विभिन्न छात्र और राजनीतिक समूहों के प्रतिनिधियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सुरक्षा में बड़ी चूक का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रशासन छात्रों के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने में विफल रहा है।

चंडीगढ़ की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कंवरदीप कौर ने कहा, "पुलिस ने घटनास्थल से दो खाली कारतूस बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि गोलियां जशनप्रीत (जशन) सिंह जवांडा नामक व्यक्ति को डराने के लिए चलाई गई थीं। हालांकि, अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। मामला जांच की जा रही है।"

--आईएएनएस