भारत समाचार

Punjab Education : 'बच्चों की पढ़ाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं', शिक्षा मंत्री के औचक निरीक्षण के बाद स्कूल टीचरों को नोटिस

बच्चों की पढ़ाई में लापरवाही पर स्कूल के सभी टीचरों को नोटिस जारी किया गया।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Feb 18, 2026, 11:40 AM
पंजाब: 'बच्चों की पढ़ाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं', शिक्षा मंत्री के औचक निरीक्षण के बाद स्कूल टीचरों को नोटिस

लुधियाना: पंजाब शिक्षा विभाग ने लुधियाना के माछीवाड़ा में एक सरकारी स्कूल के अंदर लापरवाही को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। विभाग ने इस मामले में स्कूल के सभी टीचरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

माछीवाड़ा के गवर्नमेंट प्राइमरी स्मार्ट स्कूल के शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है। इन छह टीचरों में सुनीता रानी, ​​वरिंदर अग्निहोत्री, गुरजीत कौर, अजीत सिंह, जानकी देवी और गुरप्रीत कौर शामिल हैं। उन्हें शोकॉज नोटिस जारी किया गया है और एक हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा गया है।

 

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने मंगलवार को स्कूल का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान कई शिक्षक बच्चों की पढ़ाई में लापरवाही बरतते हुए पाए गए। हरजोत सिंह बैंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर औचक निरीक्षण का वीडियो भी शेयर किया।

 

वीडियो में मंत्री बैंस ने स्कूल में बच्चों की क्लास ली। उन्होंने क्लास 3 और 5 के छात्रों से बेसिक पंजाबी किताबें पढ़ने और गणित के आसान सवाल हल करने के लिए दिए, लेकिन अधिकतर बच्चे उत्तर नहीं दे पाए। बैंस ने ब्लैकबोर्ड पर कुछ सवाल लिखे और छात्रों से पूछा कि इसे कौन हल कर सकता है। क्लास में कुछ ही छात्रों ने हाथ उठाए। अधिकतर छात्र किताब में बताए गए बेसिक पंजाबी पैराग्राफ भी नहीं पढ़ पाए।

 

उन्होंने शिक्षकों से बात की और उनका पक्ष भी सुना। वीडियो में शिक्षा मंत्री को कहते सुना गया, "अधिकारी चंडीगढ़ रिपोर्ट भेज रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन आप यहां यह कर रहे हैं। यह बच्चा यहां तीन साल से पढ़ रहा है, लेकिन बेसिक पंजाबी नहीं पढ़ सकता।"

 

उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "माछीवाड़ा साहिब के सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया और स्कूलों में इंतजामों का जायजा लिया। हमारे लिए बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। जो टीचर लापरवाही करेंगे या कुछ भी गलत करेंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसी बीच, यहां प्राइमरी स्कूल के टीचर को 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया गया है। बच्चों की पढ़ाई में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।"

 

--आईएएनएस

 

 

Harjot Singh BainsSchool InspectionMachhiwara SchoolEducation DepartmentGovernment SchoolsStudent LearningPunjab EducationTeacher Accountability

Related posts

Loading...

More from author

Loading...