Punjab Skilling Hub News: केंद्र सरकार का सपोर्ट रहा तो पंजाब बनेगा स्किलिंग हब : अमन अरोड़ा

चंडीगढ़: पंजाब सरकार में मंत्री अमन अरोड़ा ने माना है कि केंद्र सरकार का सपोर्ट रहा तो पंजाब स्किलिंग हब बनेगा। आईएएनएस से बातचीत में पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा, "मेरा मानना है कि कौशल एक शक्तिशाली उपकरण है।

उन्होंने कहा, 'अगर आज कोई बच्चा या युवा इससे लैस होता है तो वह बिना हारे जीवन के उतार-चढ़ाव का सामना कर सकेगा। इसलिए न केवल पंजाब समेत पूरे देश में, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी कौशल विकास पर जोर दिया जा रहा है।"

मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा, "इसी कड़ी में, केंद्रीय कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी उत्तरी राज्यों के सम्मेलन के लिए चंडीगढ़ आ रहे हैं, जिसमें अन्य राज्यों के मंत्री शामिल हो रहे हैं। हम भी इसमें शामिल हो रहे हैं। पिछले तीन वर्षों में काफी प्रगति हुई है। केंद्र सरकार के समर्थन के साथ हमारा मानना है कि पंजाब स्किलिंग का हब बनेगा।"

बाढ़ की स्थिति और सरकार की तैयारियों पर उन्होंने कहा, "हमने पहले भी और अब भी एहतियाती कदम उठाए हैं। उससे भी अधिक तैयारियां की हैं। हालांकि, इस बार स्थिति इतनी गंभीर हो गई है। अत्यधिक बारिश सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है। पहाड़ी राज्यों में बादल फटने की घटनाओं से स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है।"

अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री, विधायक सभी लगे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी।

उन्होंने कहा, "यह एक सामाजिक मुद्दा है, जहां इंसानियत के नाते सभी को आगे आना होगा। विधायकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जमीनी स्तर पर उतरें। जिन जिलों में पानी ज्यादा है, वहां पर राहत कार्यों को तेज कर दिया गया है, ताकि राहत सामग्री बाढ़ प्रभावित इलाकों तक पहुंचाई जा सके।"

विपक्ष के विरोध करने पर उन्होंने कहा, "विपक्ष का काम है विरोध करना। विपक्ष अगर कुछ सुधार नहीं कर सकता तो ऐसे समय में राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमें पता है कि हमें क्या करना है और हम वो काम कर रहे हैं।"