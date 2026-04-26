Punjab News : भवानीगढ़ में पथराव के बाद पुलिस का एक्शन तेज, 10 से ज्यादा संदिग्ध हिरासत में

संगरूर: पंजाब के भवानीगढ़ इलाके में शनिवार शाम कुछ शरारती तत्वों ने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की और माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने तुरंत सख्त रुख अपनाते हुए 10 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया। वहीं, अन्य को पकड़ने के लिए पुलिस विभिन्न जगहों पर रेड कर रही है।

दरअसल भवानीगढ़-संगरूर बठिंडा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर ट्रक ऑपरेटरों ने अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम कर दिया था। एसएसपी सरताज सिंह चहल ने बताया कि घटना के दौरान कुछ लोगों ने आम जनता और पुलिस पर पथराव किया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस पूरे मामले को बेहद गंभीर मानते हुए तुरंत थाना भवानीगढ़ में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने इस मामले में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आती हैं।

आरोपियों पर राष्ट्रीय राजमार्ग एक्ट और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने साफ किया है कि किसी भी तरह की गुंडागर्दी या कानून तोड़ने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

घटना के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए कई टीमों का गठन किया और अलग-अलग जगहों पर छापेमारी शुरू कर दी। 10 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस लगातार यह कोशिश कर रही है कि इस घटना में शामिल हर व्यक्ति की पहचान हो और उन्हें जल्द से जल्द कानून के दायरे में लाया जाए।

एसएसपी ने बताया कि पुलिस की टीमें लगातार एक्टिव हैं और पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। किसी भी तरह की अफवाह या गलत गतिविधि को रोकने के लिए भी पुलिस पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने साफ कहा कि जो भी लोग इस तरह की हरकतों में शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा।

संगरूर पुलिस का कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता जनता की सुरक्षा है और वे 24x7 पूरी तरह मुस्तैद हैं। पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि शांति बनाए रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें।

फिलहाल इलाके में स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है ताकि सभी दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जा सके और पूरे मामले का पूरी तरह से खुलासा हो सके।

--आईएएनएस