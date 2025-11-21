भारत समाचार

Guru Teg Bahadur : श्री आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ की तैयारियां तेज

गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के लिए पंजाब में बड़े स्तर पर तैयारियां
Nov 21, 2025, 03:03 AM
श्री आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ की तैयारियां तेज

आनंदपुर साहिब: पंजाब में अगले साल होने वाले गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के भव्य आयोजन की तैयारियां तेज हो गई हैं। गुरुवार को पंजाब के मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी और डीजीपी गौरव यादव ने श्री आनंदपुर साहिब में उच्च स्तरीय बैठक कर सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

बैठक में सबसे पहले टेंट सिटी की स्थिति देखी गई। लाखों श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए बड़ी संख्या में टेंट लगाए जा रहे हैं। आनंदपुर साहिब आने वाली सभी मुख्य सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है और उनकी मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है।

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, शौचालय, बिजली और साफ-सफाई की विशेष व्यवस्था की जा रही है। पूरे शहर में अतिरिक्त पानी के टैंकर, मोबाइल टॉयलेट और कूड़ा उठाने के लिए अतिरिक्त टीमें तैनात की जाएंगी।

सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक प्लान तैयार किया गया है। हजारों पुलिसकर्मी तैनात होंगे। ट्रैफिक और भीड़ को काबू करने के लिए अलग-अलग रूट बनाए गए हैं। पार्किंग की बड़ी जगहें चिह्नित की गई हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों में अतिरिक्त बेड, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीमें तैयार रहेंगी।

बैठक में स्पेशल डीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) अर्पित शुक्ला और एडीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) जो समग्र प्रभारी हैं, ने पूरी सुरक्षा योजना की विस्तृत प्रस्तुति दी। सभी विभागों लोक निर्माण, बिजली, पीएचईडी, स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य, परिवहन और पुलिस के आला अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सारे काम तय समय में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे हों। डीजीपी ने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने दी जाएगी और उनकी सुरक्षा सबसे ऊपर रहेगी।

पंजाब पुलिस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस बैठक की जानकारी और तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ को यादगार और पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए सरकार हर स्तर पर पूरी तरह मुस्तैद है।

--आईएएनएस

 

 

