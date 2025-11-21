Punjab Encounter : लुधियाना में आईएसआई से जुड़े दो अपराधियों का एनकाउंटर, एक की मौत

लुधियाना: पंजाब पुलिस की तरफ से गैंगस्टर्स के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया है। लुधियाना में पुलिस ने शाम को दो अपराधियों का एनकाउंटर भी किया है। बताया गया कि ये दोनों अपराधी आईएसआई से जुड़े हुए थे और ग्रेनेड सप्लाई कर रहे थे। वहीं, 'आप' विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल का कहना है कि दो दिन से अमृतसर और लुधियाना की पुलिस ने अच्छा काम किया है।

उन्होंने कहा कि जो लोग समझते हैं कि पंजाब का माहौल खराब कर देंगे, पंजाब के लोगों से लूट करेंगे, हत्या करेंगे और फिरौती मांगेंगे, उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। हमारी सरकार ऐसे तत्वों के खिलाफ पहले भी लड़ती रही है और अब भी लड़ रही है। कल भी एक गैंगस्टर को ढेर किया गया और आज भी वकील को गोली मारने वाले एक शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया है।

कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया कि लुधियाना में दो आतंकियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ के बाद एक आतंकी की मौत हो गई है, जबकि दूसरा अस्पताल में भर्ती है। मैं गैंगस्टर्स से कहना चाहता हूं कि पंजाब छोड़ दो या मुख्यधारा में शामिल हो जाओ, वरना गोली खाने के लिए तैयार हो जाओ। अगर निर्दोष लोगों की जान लोगे, तो हमारी सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी।

उन्होंने कहा कि हथियार कहां से आ रहा है, इससे मतलब नहीं, लेकिन पंजाब की धरती पर हथियार चलने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब में घटना करके कोई भागने की कोशिश करेगा, वह भाग नहीं पाएगा। हम उसे पकड़ लेंगे। जितना भी वक्त लगे, लेकिन पकड़ेंगे जरूर।

उन्होंने गैंगस्टर्स को चेतावनी देते हुए कहा कि यह काम छोड़ दो। हमें चाहे जितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, हम लड़ेंगे।

आईएसआई से जुड़े दो अपराधियों के एनकाउंटर को लेकर लुधियाना पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि पाकिस्तान के हैंडलर्स ने दोनों को काम दिया था कि एक जगह से ग्रेनेड लेकर दूसरी जगह जाना है और ब्लास्ट करना है, जिससे कई लोगों को नुकसान पहुंचे। हमने जाल बिछाया, मुठभेड़ शुरू हुई और इसमें दोनों घायल हुए। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया।

