फिरोजपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी: नशीले पदार्थों का बड़ा नेटवर्क पकड़ा, तीन आरोपी गिरफ्तार

फिरोजपुर: पंजाब पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग खुफिया ऑपरेशनों में एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल तीन मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 2 किलोग्राम आइस (मेथाम्फेटामाइन), 10.125 किलोग्राम हेरोइन और एक .30 बोर की पिस्तौल समेत कारतूस भी बरामद किए गए हैं।

पुलिस के अनुसार, दोनों ऑपरेशन खुफिया जानकारी पर आधारित थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान नशीले पदार्थों की आपूर्ति करने वाली एक संगठित गिरोह के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। इनके पास से बरामद नशीले पदार्थों की कुल कीमत लाखों रुपये में बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर ली हैं।

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ये आरोपी लंबे समय से पंजाब में नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल थे। ये न केवल स्थानीय स्तर पर ड्रग्स बेचते थे, बल्कि बड़े नेटवर्क के माध्यम से इनकी सप्लाई भी करते थे। पुलिस की टीमें अब इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही हैं। टीमों को 'बैकवर्ड लिंकेज' यानी नशीले पदार्थों के स्रोत और सप्लाई करने वालों की पहचान करने तथा 'फॉरवर्ड लिंकेज' यानी इन ड्रग्स को आगे पहुंचाने वाले अन्य लोगों को पकड़ने का काम सौंपा गया है।

पंजाब पुलिस ने इस सफलता को नशा मुक्त पंजाब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। पुलिस का कहना है कि वे नशीले पदार्थों से जुड़े सभी आपराधिक नेटवर्कों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसे ऑपरेशनों से न सिर्फ बड़े पैमाने पर ड्रग्स की सप्लाई रुकेगी, बल्कि युवाओं को नशे की लत से बचाने में भी मदद मिलेगी।

यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब पंजाब सरकार और पुलिस नशा तस्करी पर लगातार सख्ती बढ़ा रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी को किसी भी तरह की नशीले पदार्थों की तस्करी या सप्लाई की जानकारी हो तो वह तुरंत पुलिस को सूचित करे। गुमनाम तरीके से भी जानकारी दी जा सकती है।

पंजाब पुलिस का लक्ष्य स्पष्ट है – एक सुरक्षित और नशा मुक्त पंजाब बनाना, जहां युवा स्वस्थ और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकें। इस तरह की सफलताएं इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में मजबूत कदम साबित हो रही हैं।

--आईएएनएस

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