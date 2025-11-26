भारत समाचार

Punjab Security Operation : अमृतसर में पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े दो तस्कर गिरफ्तार, आईईडी बरामद

अमृतसर में आईईडी बरामद, पंजाब पुलिस ने सीमा-पार मॉड्यूल पर कसा शिकंजा
Nov 26, 2025, 11:05 AM
अमृतसर: पंजाब पुलिस ने सीमा पार से चल रहे खतरनाक स्मगलिंग व आतंकी मॉड्यूल को करारा झटका दिया है। खुफिया सूचना के आधार पर अमृतसर रूरल पुलिस ने बुधवार तड़के विशेष अभियान चलाकर दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया और उनके पास से एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) और दो मोबाइल फोन बरामद किए।

पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल से यह जानकारी साझा करते हुए लिखा, "इंटेलिजेंस आधारित ऑपरेशन में अमृतसर रूरल पुलिस ने क्रॉस-बॉर्डर स्मगलिंग मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। इस मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इस दौरान एक आईईडी और दो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। शुरुआती जांच में पाकिस्तान स्थित हैंडलर से संपर्क का पता चला है। पंजाब पुलिस सीमा-पार के अपराध को खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।"

पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आरोपी अमृतसर के सीमावर्ती गांव के रहने वाले हैं और लंबे समय से ड्रोन के जरिए हथियार व नशीले पदार्थों की खेप पाकिस्तान से ले रहे थे। बरामद आईईडी को देखते हुए आशंका है कि ये किसी बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा हो सकते थे।

इससे पहले पंजाब पुलिस ने अवैध हथियारों के नेटवर्क को तोड़ने की अपनी मुहिम में एक और बड़ी सफलता हासिल की थी। कपूरथला जिले की सदर पुलिस ने सुल्तानपुर लोधी इलाके में सक्रिय कुख्यात जग्गा फुकीवाल एक्सटॉर्शन गैंग के मुख्य हथियार सप्लायर अमनदीप सिंह उर्फ अमन (ताशपुर, कपूरथला) को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से कई देसी पिस्तौलें बरामद हुईं।

पंजाब डीजीपी के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। पंजाब डीजीपी के आधिकारिक 'एक्स' हैंडल से जारी बयान के अनुसार, अमनदीप गैंग को फायरिंग और जबरन वसूली के लिए हथियार मुहैया कराने में अहम भूमिका निभाता था।

बता दें कि पंजाब पुलिस ने पिछले एक महीने में अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ा अभियान चला रखा है। अब तक सैकड़ों पिस्तौलें और कारतूस बरामद किए जा चुके हैं।

--आईएएनएस

 

 

