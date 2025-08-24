Punjab Police Arrests: संगठित अपराध के खिलाफ पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुंबई से दो आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली: पंजाब पुलिस ने संगठित अपराध पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर और एसबीएस नगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मुंबई से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान करण रोर्मजारा और जसकरनदीप कालू के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों ने हाल ही में अमेरिका में बैठे अपने सहयोगी जसकरन कन्नू के साथ मिलकर एसबीएस नगर के पोजेवाल इलाके में एक व्यक्ति की हत्या की थी। यह हत्या आपसी रंजिश के चलते की गई थी। जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी और जसकरन कन्नू कुख्यात गैंगस्टर लकी पटीयाल (देविंदर बंबीहा गैंग) के करीबी सहयोगी हैं। इस गैंग का नाम पहले भी कई आपराधिक वारदातों में सामने आता रहा है।

इस मामले में पुलिस स्टेशन पोजेवाल, नवांशहर (एसबीएस नगर) में बीएनएस और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "संगठित अपराध के विरुद्ध एक बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए, काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर ने एसबीएस नगर पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में मुंबई से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी करण रोरमजारा और जसकरणदीप कालू ने अमेरिका निवासी जसकरण कन्नू के साथ मिलकर हाल ही में हुई रंजिश के चलते एसबीएस नगर के पोजेवाल में एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। गिरफ्तार आरोपी और जसकरण कन्नू, देविंदर बंबीहा गैंग के लकी पटियाल के साथी हैं।"

डीजीपी ने आगे बताया कि दोनों के विरुद्ध थाना पोजेवाल, नवांशहर, एसबीएस नगर में बीएनएस और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पंजाब पुलिस संगठित अपराध को खत्म करने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आगे की जांच जारी है।