भारत समाचार

Punjab Police Action : मध्य प्रदेश से पंजाब भेजे गए हथियार बरामद, बदमाशों से कुल 8 पिस्टल जब्त

जालंधर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भगवानपुरिया गैंग से 6 पिस्तौल बरामद
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 28, 2025, 06:40 AM
जालंधर: मध्य प्रदेश से पंजाब भेजे गए हथियार बरामद, बदमाशों से कुल 8 पिस्टल जब्त

जालंधर: पंजाब की जालंधर पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी पर कड़ा प्रहार किया है। पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया गिरोह के तीन बदमाशों से 6 और पिस्तौल (.32 बोर) बरामद की हैं। इससे इस मामले में कुल बरामद पिस्तौलों की संख्या 8 हो गई है।

इससे पहले दो पिस्तौल पहले ही जब्त की जा चुकी थीं। पुलिस ने यह जानकारी मंगलवार को अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर दी है।

पंजाब पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मनकरण सिंह देओल, सिमरनजीत सिंह और जयवीर सिंह के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ये तीनों गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के निकट सहयोगी हैं। इन्हें पिस्टल की खेप मध्य प्रदेश से मिली थी। पुलिस का मानना है कि ये आरोपी पंजाब के विभिन्न आपराधिक गिरोहों को हथियार सप्लाई करने का काम कर रहे थे।

पुलिस ने थाना रामा मंडी में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस आगे और पीछे के संबंधों का पता लगा रही है। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि हथियार कहां से आए, किसने सप्लाई किए और ये किस-किस गिरोह तक पहुंचने वाले थे।

वहीं, जालंधर पुलिस की यह कार्रवाई संगठित अपराध पर लगाम लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

पंजाब पुलिस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, “संगठित अपराध पर अंकुश लगाने, अवैध हथियारों की आपूर्ति शृंखला को तोड़ने और पंजाब की सुरक्षा एवं शांति सुनिश्चित करने के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।”

पिछले कुछ महीनों में पंजाब पुलिस ने कई ऐसे ऑपरेशन चलाए हैं, जिनमें अंतरराज्यीय हथियार तस्करों को पकड़ा गया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से पंजाब में हथियारों की तस्करी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। पुलिस अब डिजिटल ट्रांजेक्शन, फोन कॉल रिकॉर्ड और सूचनादाताओं की मदद से नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी है।

 

 

Jaggu Bhagwanpuria GangGangster NetworkJalandhar CrimeIllegal Arms TradeCrime NewsPunjab Policelaw enforcement

Related posts

Loading...

More from author

Loading...