Punjab Drug Bust : पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, एक आरोपी गिरफ्तार

अमृतसर में पंजाब पुलिस ने ड्रग तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ कर किंगपिन को पकड़ा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 23, 2025, 03:27 PM
अमृतसर:  पंजाब पुलिस ने गुरुवार को ‘मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल’ का भंडाफोड़ किया है।

पुलिस ने मामले में संलिप्त ड्रग किंगपिन राजपाल सिंह को भी गिरफ्तार किया है। उसके पास से 5.025 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस ने यह जानकारी खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी।

पंजाब पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि पाकिस्तानी सीमा से एक नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। इस नेटवर्क के तहत ड्रग की खेप प्राप्त करने के लिए डेरा बाबा नानक सेक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा था।

पुलिस के मुताबिक, इस मामले के संबंध में अमृतसर के छेहरटा पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस अभी इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों को चिन्हित करने के लिए जांच कर रही है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, पंजाब पुलिस की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि इस मामले में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इसी को देखते हुए पुलिस की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं, पुलिस ने यह भी विश्वास जताया है कि जल्द ही जांच में कई तथ्य सामने आएंगे और हम नशे के इस जाल को पूरी तरह से ध्वस्त करेंगे।

पुलिस ने यह भी विश्वास जताया है कि हम पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हम हर कीमत पर पंजाब को 'नशा मुक्त' बनाकर रहेंगे और इस दिशा में लगातार कार्रवाई जारी है।

इससे पहले 21 अक्टूबर को पुलिस ने पंजाब के मोगा में एक स्कूटी सवार को गिरफ्तार किया था। उसके पास से 500 ग्राम हेरोइन भी बरामद की थी। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीसीपी सिटी गुरप्रीत सिंह ने बताया था कि जांच में पता चला है कि आरोपी का नाम मुख्तियार सिंह है। वह फिरोजपुर का रहने वाला है। उसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं।

 

 

