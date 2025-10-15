भारत समाचार

Punjab Police Operation : पंजाब पुलिस ने कनाडा और पाकिस्तान से जुड़े तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया

पंजाब में हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, पुलिस ने पकड़ा मुख्य आरोपी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 15, 2025, 05:30 AM
चंडीगढ़: पंजाब में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पंजाब पुलिस ने मंगलवार को कनाडा और पाकिस्तान से जुड़े एक तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया।

पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने मंगलवार को बताया कि अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने कनाडा और पाकिस्तान से जुड़े एक अवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। अमृतसर के तरसिक्का थाना क्षेत्र के डेयरीवाल निवासी अमरबीर सिंह को गिरफ्तार किया गया। अमरबीर के पास से छह पिस्तौल, 11 मैगजीन, .30 बोर के 91 कारतूस और 9 मिमी के 20 कारतूस बरामद किए गए।

डीजीपी ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी हाल ही में कनाडा से लौटा था और पाकिस्तान स्थित तस्करों के संपर्क में था। एक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और अन्य गुर्गों की पहचान करने, आगे और पीछे के संबंधों का पता लगाने और पूरे सीमा पार तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आगे की जांच जारी है।

राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठ (एसएसओसी) अमृतसर ने एक दिन पहले एक खुफिया जानकारी के आधार पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के साथ एक संयुक्त अभियान में तरनतारन के खेमकरण क्षेत्र में भारत-पाक सीमा के पास दो एके-47 राइफलों सहित तीन हथियारों की एक खेप बरामद की थी।

डीजीपी यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि हथियार पाकिस्तान से लाए गए थे। उन्होंने कहा कि तस्करों की पहचान करने, मामले में संबंधों का पता लगाने और तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आगे की जांच जारी है।

सहायक महानिरीक्षक सुखमिंदर सिंह मान ने कहा कि बीएसएफ को सीमा पार से आतंकवादी हार्डवेयर की एक खेप आने की सूचना मिली थी। पुलिस ने बीएसएफ के साथ मिलकर त्वरित कार्रवाई करते हुए मेहदीपुर गांव में एक समन्वित तलाशी अभियान शुरू किया और इलाके से हथियारों की एक खेप बरामद की गई। उन्होंने आगे कहा कि इस अपराध में शामिल आरोपियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए आगे की जांच की जा रही है।

 

 

Pakistan ConnectionCrime InvestigationBSF OperationCanada NetworkArms Smugglingnational securityPunjab Policeborder security

