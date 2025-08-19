भारत समाचार

Punjab Terror Module Busted: : पंजाब पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, दो गिरफ्तार, हथगोला बरामद

पंजाब पुलिस ने जालंधर में बीकेआई आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर हथगोला बरामद किया।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 19, 2025, 06:46 AM
जालंधर : पंजाब पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, दो गिरफ्तार, हथगोला बरामद

जालंधर: पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस इकाई ने जालंधर में एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक हथगोला भी बरामद किया है। यह जानकारी पंजाब पुलिस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की।

पंजाब पुलिस के मुताबिक, कुछ दिन पहले काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के दो गुर्गों, रितिक नरोलिया और राजस्थान के एक किशोर को गिरफ्तार किया था। इनके खुलासे के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो अन्य आरोपियों, विश्वजीत और जैक्सन, को हिरासत में लिया। विश्वजीत को कोलकाता से पकड़ा गया, जब वह मलेशिया भागने की फिराक में था, जबकि जैक्सन को नकोदर से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक 86पी हथगोला बरामद हुआ।

पंजाब पुलिस के सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर साझा की गई जानकारी के मुताबिक, पुलिस जांच में पता चला कि सभी आरोपी कनाडा में बैठे बीकेआई के सरगनाओं जीशान अख्तर और अजय गिल के निर्देशों पर काम कर रहे थे। आरोपियों ने खुलासा किया कि इस साल जुलाई के आखिरी सप्ताह में उन्होंने अपने साथियों के जरिए ब्यास से दो हथगोले प्राप्त किए थे। इनमें से एक हथगोले का इस्तेमाल मॉड्यूल के अन्य सदस्यों ने दस दिन पहले एसबीएस नगर में एक शराब की दुकान पर विस्फोट करने के लिए किया था।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, पंजाब पुलिस ने इस मामले में अमृतसर के राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठ (एसएसओसी) में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि यह गिरफ्तारी आतंकी नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में एक बड़ी सफलता है।

वहीं, पुलिस ने बताया कि वो आतंकी गतिविधियों को रोकने, संगठित अपराध को समाप्त करने और राज्य में शांति व जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस ने बताया कि वो राज्य में घट रही हर प्रकार की आतंकी घटनाओं पर कड़ी नजर रख रही है, ताकि किसी भी प्रकार की आतंकी घटनाएं धरातल पर सफल नहीं हो जाए।

 

 

Jalandhar Terror ModuleBKI OperativesHand Grenade SeizedBabbar Khalsa InternationalCounter Intelligenceterrorism crackdownPunjab Police

Related posts

Loading...

More from author

Loading...