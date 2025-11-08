Punjab Police Arrest : इटली निवासी मलकीत सिंह की हत्या का खुलासा, केएलएफ से जुड़े दो आरोपी गिरफ्तार

अमृतसर: पंजाब की अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने राजासांसी में इटली निवासी मलकीत सिंह की हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम बिक्रमजीत सिंह उर्फ बिक्रम और करण हैं। यह हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई थी। पुलिस लंबे समय से इन आरोपियों की तलाश में थी।

मुख्य आरोपी बिक्रमजीत सिंह आतंकवादी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) से जुड़ा हुआ है। उसके खिलाफ पहले भी कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उस पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसे संगीन मामलों में केस दर्ज हैं। वह 2018 में राजासांसी स्थित एक धार्मिक स्थल पर हुए ग्रेनेड हमले में भी शामिल था, जिसने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी थी।

पंजाब पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि बिक्रमजीत विदेश में बैठे अपने हैंडलरों के इशारे पर पंजाब में बड़ी वारदातों को अंजाम देने की योजना बना रहा था। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि उसने पाकिस्तान से अवैध हथियार मंगवाए थे ताकि पंजाब में अपराधों को अंजाम दे सके।

पुलिस ने आरोपियों से चार पिस्टल और एक रिवॉल्वर बरामद की हैं। इनमें एक पीएक्स5 विदेश निर्मित .30 कैलिबर पिस्टल, एक .30 कैलिबर पिस्टल, एक .45 कैलिबर विदेशी पिस्टल, एक .32 कैलिबर पिस्टल, एक रिवॉल्वर और कई कारतूस शामिल हैं।

पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद अब इस पूरे नेटवर्क की बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकिंग की जांच की जा रही है। यानी यह पता लगाया जा रहा है कि हथियार किसने भेजे और आगे इनसे कौन लोग जुड़े हुए हैं। पुलिस कई ऐसे बिंदुओं पर काम कर रही है जिससे इस नेटवर्क की पूरी जड़ें उखाड़ी जा सकें।

पंजाब पुलिस ने दोहराया है कि वह संगठित अपराध और आतंकी नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। पंजाब पुलिस की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए किसी भी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा और अपराधियों को हर हाल में पकड़ा जाएगा।

--आईएएनएस