Punjab police Action : कपूरथला पुलिस की बड़ी कामयाबी; जग्गा फुकीवाल गैंग के हथियार सप्लायर समेत दो गिरफ्तार, कई देसी पिस्तौल बरामद

कपूरथला: पंजाब पुलिस ने अवैध हथियारों के नेटवर्क को तोड़ने की अपनी मुहिम में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। कपूरथला जिले की सदर पुलिस ने सुल्तानपुर लोधी इलाके में सक्रिय कुख्यात जग्गा फुकीवाल एक्सटॉर्शन गैंग के मुख्य हथियार सप्लायर अमनदीप सिंह उर्फ अमन (ताशपुर, कपूरथला) को गिरफ्तार किया है। उसके पास से कई देसी पिस्तौलें बरामद हुईं।

पुलिस महानिदेशक पंजाब गौरव यादव के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। पंजाब डीजीपी के आधिकारिक 'एक्स' हैंडल से जारी बयान के अनुसार, अमनदीप गैंग को फायरिंग और जबरन वसूली के लिए हथियार मुहैया कराने में अहम भूमिका निभाता था।

पूछताछ में अमनदीप ने खुलासा किया कि उसने अपने साथी लवप्रीत उर्फ बाबा को दो पिस्तौलें सप्लाई की थीं। पुलिस ने तुरंत छापेमारी कर लवप्रीत को भी धर दबोचा। उसके कब्जे से एक .३२ बोर और एक .३१५ बोर की देसी पिस्तौल तथा दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए।

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि अमनदीप के घर की तलाशी लेने पर वहां जमीन के अंदर गड़ी हुई तीन और देसी पिस्तौलें मिलीं। इस तरह कुल 9 अवैध पिस्तौलें बरामद हुईं। पुलिस ने थाना सदर कपूरथला में आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।

पंजाब पुलिस ने पिछले एक महीने में अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ा अभियान चला रखा है। अब तक सैकड़ों पिस्तौलें और कारतूस बरामद किए जा चुके हैं। पंजाब डीजीपी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त और हथियार-मुक्त बनाने का संकल्प अडिग है। कोई भी अपराधी कानून से ऊपर नहीं है।

इस गिरफ्तारी से कपूरथला और जालंधर के आसपास के इलाकों में सक्रिय कई गैंग्स पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि अमनदीप इनके लिए हथियारों का मुख्य स्रोत था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना है।

