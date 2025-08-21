Punjab Police Arrest: अमृतसर में बीकेआई आतंकी मॉड्यूल पर कार्रवाई, मलकीत सिंह गिरफ्तार, ग्रेनेड-पिस्तौल बरामद

अमृतसर: केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से खुफिया इनपुट के आधार पर अमृतसर (ग्रामीण) पुलिस ने एक संवेदनशील अभियान चलाते हुए पंडोरी, अमृतसर निवासी मलकीत सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से एक हैंड ग्रेनेड, एक .30 बोर पिस्तौल और .30 बोर की 10 जिंदा गोलियां बरामद की हैं।

पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इस ऑपरेशन की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि मलकीत सिंह के सीधे संबंध ब्रिटेन-आधारित गैंगस्टर धर्मा संधू से हैं। धर्मा संधू, हरविंदर रिंदा का करीबी माना जाता है, जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) से जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान में सक्रिय है। हरविंदर रिंदा को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का समर्थन प्राप्त है।

डीजीपी ने आगे कहा कि पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की जाँच जारी है। पंजाब पुलिस ने कहा है कि वह आतंकवादी-गैंगस्टरों के गठजोड़ को खत्म करने और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है।

इससे पहले, 19 अगस्त को पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस इकाई ने जालंधर में एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार इनके कब्जे से एक हथगोला भी बरामद किया गया था।

दरअसल, कुछ दिन पहले काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के दो गुर्गों, रितिक नरोलिया और राजस्थान के एक किशोर को गिरफ्तार किया था। इनके खुलासे के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो अन्य आरोपी विश्वजीत और जैक्सन को हिरासत में लिया। विश्वजीत को कोलकाता से पकड़ा गया, जब वह मलेशिया भागने की फिराक में था, जबकि जैक्सन को नकोदर से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक 86पी हथगोला बरामद हुआ था।

पुलिस ने बताया कि वो आतंकी गतिविधियों को रोकने, संगठित अपराध को समाप्त करने और राज्य में शांति व जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस ने बताया कि वो राज्य में घट रही हर प्रकार की आतंकी घटनाओं पर कड़ी नजर रख रही है, ताकि किसी भी प्रकार की आतंकी घटनाएं धरातल पर सफल नहीं हो जाए।