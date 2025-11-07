Punjab Police : जग्गू भगवानपुरिया गैंग के दो सदस्य गिरफ्तार, कई हथियार बरामद

भारत समाचार

एजीटीएफ ने जग्गू भगवानपुरिया गैंग के दो सक्रिय सदस्य दबोचे
Nov 07, 2025, 06:35 AM
पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई : जग्गू भगवानपुरिया गैंग के दो सदस्य गिरफ्तार, कई हथियार बरामद

चंडीगढ़: पंजाब पुलिस ने अपराध के खिलाफ सख्ती के अभियान में एक और सफलता हासिल की है। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने होशियारपुर पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाकर जग्गू भगवानपुरिया गैंग के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए हैं।

डीजीपी पंजाब पुलिस के आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट से साझा पोस्ट में बताया गया, "एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब ने होशियारपुर पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में जग्गू भगवानपुरिया गिरोह के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान सविंदर सिंह उर्फ बोधी और सुखमन उर्फ जशन के रूप में हुई है। दोनों कलानौर और गुरदासपुर के निवासी हैं। उनके कब्जे से अत्याधुनिक हथियार बरामद किए।"

प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि ये दोनों आरोपी अपने विदेशी हैंडलर अमृत दलम के निर्देश पर काम कर रहे थे। वे कलानौर के वडाला बांगर में एक मेडिकल स्टोर पर डॉ. हरि सिंह को निशाना बनाकर की गई गोलीबारी की घटना में वांछित थे। यह घटना हाल ही में हुई थी, जिसमें डॉक्टर पर हमला कर गैंग ने दहशत फैलाई थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी होशियारपुर क्षेत्र में सक्रिय हैं और अगली साजिश रच रहे थे। एजीटीएफ और होशियारपुर पुलिस की टीमों ने संयुक्त रूप से छापेमारी की, जिसमें दोनों को धर दबोचा गया।

पकड़े गए सविंदर सिंह उर्फ बोधी (उम्र 28 वर्ष) और सुखमन उर्फ जशन (उम्र 25 वर्ष) दोनों कलानौर के रहने वाले हैं। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि अमृत दलम, जो कनाडा में छिपा है, उन्हें हथियार और फंडिंग उपलब्ध करा रहा था। दलम जग्गू भगवानपुरिया का करीबी सहयोगी है, जो जेल में बंद होने के बावजूद गैंग को विदेश से चला रहा है।

बरामद सामान और केसगिरफ्तारियों के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो ग्लॉक पिस्तौल, एक जेगाना पिस्तौल, एक पीएक्स30 पिस्तौल और एक मोटरसाइकिल बरामद की। ये हथियार विदेश से तस्करी कर लाए गए थे और इन्हें टारगेट किलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाना था। पुलिस थाना दसूया, होशियारपुर में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में आगे की जांच जारी है, जिसमें अन्य सदस्यों और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश होने की उम्मीद है।

डीजीपी पंजाब के पोस्ट में जोर देकर कहा गया कि पंजाब पुलिस पूरे प्रदेश में सक्रिय गैंगस्टर नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

--आईएएनएस

 

 

