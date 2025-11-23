Punjab Crime : पंजाब में जंगलराज, गैंगस्टर लेते हैं टैक्स: फतेह जंग सिंह बाजवा

गुरदासपुर: पंजाब के भाजपा नेता फतेह जंग सिंह बाजवा ने पंजाब में जंगलराज होने की बात कहते हुए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहां गैंगस्टर अपना टैक्स ले रहे हैं।

भाजपा नेता फतेह जंग सिंह बाजवा ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि पहले जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में जंगलराज था, आज उसी तरह का हाल पंजाब में देखने को मिल रहा है। रोज प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं। इसे रोकने में राज्य सरकार नाकाम साबित हो रही है। कभी भी अपराधी किसी को फोन करके फिरौती मांगने लगते हैं। यह घटना पहले यूपी और बिहार में होती थी, अब हमारे यहां शुरू हो गई है।

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने प्रदेश को जिस तरह से खराब किया है, आज से पहले कभी इस तरह का प्रदेश देखा ही नहीं गया था। अभी तक का सबसे खराब कार्यकाल देखने को मिल रहा है। जनता की समस्या सुनने वाला भी कोई नहीं है। पुलिस और नेता दोनों के पास जनता को न्याय नहीं मिल रहा है।

फतेह जंग सिंह बाजवा ने कहा कि मेरे यहां गुरदासपुर में रोज हत्या, लूट और फिरौती की घटनाएं हो रही हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जब लोग गोली की आवाज न सुनें। पंजाब के उद्योगपतियों का हाल ये हो गया है कि न वो अपना उद्योग छोड़कर कहीं जा पा रहे हैं, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए गैंगस्टर को पैसा दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में कोई नई गाड़ी खरीदता है तो उसके लिए भी गैंगस्टरों को पैसा देना पड़ता है। उसके बाद ही वह सुरक्षित घर पहुंच पाते हैं। पंजाब की जनता यही चाह रही है कि कब यहां से जंगलराज खत्म होगा और हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं।

फतेह जंग सिंह बाजवा ने कहा कि हम लोग उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराधी खत्म हुए हैं, वैसे ही पंजाब में खत्म हों, यही मांग करते हैं। वो दिन दूर नहीं जब जनता पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जवाब देने वाली है। जनता ने मन बना लिया है अबकी बार आपको सत्ता से बाहर करने का।

--आईएएनएस