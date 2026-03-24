Gagandeep Randhawa CBI Probe : अधिकारी सुसाइड केस में राज्यपाल से मिल सीबीआई जांच की मांग करेगा भाजपा प्रतिनिधिमंडल

चंडीगढ़: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पंजाब अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मंगलवार को कहा कि पार्टी बुधवार को एक प्रतिनिधिमंडल के साथ पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात करेगी और वेयरहाउसिंग मंडल प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा के लिए न्याय की मांग करेगी तथा मामले की सीबीआई जांच का अनुरोध करेगी।

उन्होंने अमृतसर में रंधावा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद यह बात कही।

दिवंगत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि न केवल भाजपा बल्कि पूरा पंजाब इस कठिन समय में परिवार के साथ एकजुट है।

उन्होंने आगे कहा कि परिवार सीबीआई जांच के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा और पार्टी इस मांग में उनके साथ मजबूती से खड़ी है।

इसलिए, पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात कर इस मामले में दबाव डालेगा।

भाजपा अध्यक्ष जाखड़ ने आगे कहा कि पंजाब सरकार जिस तरह से इस मामले को संभाल रही है, उससे साफ पता चलता है कि आम आदमी पार्टी सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती।

उन्होंने विरोधाभासों की ओर इशारा करते हुए कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री का दावा है कि मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, जबकि लालजीत सिंह भुल्लर का कहना है कि उन्होंने खुद इस्तीफा दिया था।

इसी तरह, मंत्री ने दावा किया कि उन्होंने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, जबकि पुलिस का कहना है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

उन्होंने आगे कहा कि अगर केंद्रीय गृह मंत्री ने सीबीआई जांच की संभावना का संकेत न दिया होता तो लालजीत सिंह भुल्लर पुलिस हिरासत में नहीं आते।

इसलिए, जाखड़ ने इस बात पर जोर दिया कि परिवार को न्याय दिलाने और यह पता लगाने के लिए सीबीआई जांच आवश्यक है कि मंत्री द्वारा चलाए जा रहे जबरन वसूली नेटवर्क के माध्यम से कथित तौर पर एकत्र किया गया पैसा कहां भेजा जा रहा था।

इससे पहले, चंडीगढ़ से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पंजाब राज्य वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या की सीबीआई जांच की मांग की, क्योंकि विपक्षी दलों ने इस घटना को लेकर पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पर अपना हमला तेज कर दिया था।

--आईएएनएस