Punjab Flood Crisis : चमकौर साहिब में बाढ़ के हालात का जायजा लेने पहुंचे मलविंदर सिंह कंग, लोगों से सतर्क रहने की अपील

आप नेताओं ने पंजाब बाढ़ पर की अपील, केंद्र से राहत पैकेज की मांग
Sep 01, 2025, 07:10 PM
चंडीगढ़: पंजाब एक बार फिर बाढ़ की भीषण मार झेल रहा है। प्रदेश में लगातार बारिश के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद मलविंदर सिंह कंग ने लोगों से सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील की है।

मलविंदर सिंह कंग सोमवार को चमकौर साहिब विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ. चरणजीत सिंह के साथ मिलकर जमीनी हालात का जायजा लिया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों की समस्याएं सुनीं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "पंजाब एक बार फिर बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है। अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी है। मैंने डॉ. चरणजीत सिंह के साथ मिलकर चमकौर साहिब क्षेत्र में हालात का जायजा लिया। इस कठिन समय में मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सतर्क और सावधान रहें।"

कांग ने आगे लिखा, "हमारी सरकार और प्रशासन पूरी तरह तैयार हैं और जरूरतमंदों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है।"

कांग ने कहा कि ऐसे समय में अफवाहों से बचना बेहद ज़रूरी है। लोग प्रशासन की सलाह का पालन करें और अनावश्यक यात्रा से बचें।

वहीं दूसरी ओर सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर ने अपने आधिकारिक एक्स पोस्ट में लिखा, "केंद्र सरकार को विनाशकारी बाढ़ से जूझ रहे पंजाब की मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर 20,000 करोड़ रुपए के अंतरिम पैकेज और पंजाब के रोके गए 60,000 करोड़ रुपए जारी करने की मांग की गई है, जिसकी मांग हमारे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी की है।"

 

 

