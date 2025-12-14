Punjab Local Elections : पंजाब में जिला परिषद, पंचायत समिति चुनावों के लिए वोटिंग जारी

चंडीगढ़: पंजाब में रविवार को 23 जिलों में 19,000 से ज्यादा बूथों पर बैलेट पेपर के जरिए जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए वोटिंग जारी है।

वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई और शाम 4 बजे तक चलेगी। वोटों की गिनती 17 दिसंबर को होगी।

पंजाब में कुल 1.36 करोड़ वोटर मतदान के पात्र हैं। ये मतदाता जिला परिषदों के 347 जोन और 153 पंचायत समितियों के 2,838 जोन के प्रतिनिधियों को चुनेंगे। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और एसएडी (अमृतसर) सहित सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपने-अपने चुनाव चिन्ह पर मैदान में हैं।

पोलिंग अधिकारियों ने बताया कि 860 अति संवेदनशील पोलिंग लोकेशन और 3,400 संवेदनशील पोलिंग लोकेशन हैं। शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए लगभग 44,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। राज्य चुनाव आयोग ने कहा है कि उसने चुनाव पर्यवेक्षक और पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं और वह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार की ओर से सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोपों के बीच, सोशल मीडिया पर एक कथित ऑडियो क्लिप सामने आया, जिसमें अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने दावा किया कि पटियाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वरुण शर्मा और अन्य अधिकारी कथित तौर पर विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोकने की साजिश रच रहे थे।

वोटिंग से एक दिन पहले, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरकार के खिलाफ "मनमानी" के आरोप को लेकर कांग्रेस और अकाली दल पर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने चुनावों में हार मान ली है।

कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा सदस्य चरणजीत सिंह चन्नी पर अपने गैर-जिम्मेदाराना और निराधार बयानों से लोगों को गुमराह करने के लिए निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "पूर्व मुख्यमंत्री ने ऐसे बयान जारी करके अपनी पार्टी की हार मान ली है जो लोकतंत्र की भावना के खिलाफ हैं।"

उन्होंने कहा कि अपनी हार को देखते हुए, कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा ध्यान भटकाने की रणनीति अपना रहे हैं।

सीएम मान ने कहा कि यह रिकॉर्ड पर है कि न तो चन्नी और न ही उनकी पार्टी कभी लोगों के पास गई है, जिसकी वजह से लोग उन्हें बार-बार नकार रहे हैं।

--आईएएनएस