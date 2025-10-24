भारत समाचार

Raja Warring Statement : क्या महिलाओं को बकाया राशि भी देंगे? वारिंग ने 'आप' सरकार पर साधा निशाना

राजा वारिंग ने भगवंत मान सरकार पर साधा निशाना, महिलाओं को बकाया भुगतान की मांग
Oct 24, 2025, 05:26 AM
पंजाब : क्या महिलाओं को बकाया राशि भी देंगे? वारिंग ने 'आप' सरकार पर साधा निशाना

चंडीगढ़: पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने चंडीगढ़ में गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) की भगवंत मान सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने पूछा कि क्या राज्य सरकार पिछले चार वर्षों के बकाया सहित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता देगी?

वारिंग ने हालिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि 'आप' अगले साल से इस योजना को लागू करने की तैयारी कर रही है, लेकिन महिलाएं वर्षों से धोखा महसूस कर रही हैं। उन्होंने इसे चुनावी स्टंट करार देते हुए कहा कि सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में वादों की याद दिलाने लगी है।

उन्होंने कहा, "आप सरकार को सत्ता में आए लगभग चार साल हो चुके हैं। अब जब कार्यकाल समाप्ति की ओर हैं, तो महिलाओं से किए गए पुराने वादे याद आ रहे हैं। जब तक यह योजना लागू होगी, तब तक ज्यादा समय शेष नहीं बचेगा।"

उन्होंने कहा कि उन महिलाओं को बकाया राशि का भुगतान करना नैतिक रूप से बाध्यता है, जिन्होंने इस वादे के कारण 'आप' को वोट दिया था।

उन्होंने निशाना साधते हुए कहा, "पंजाब की महिलाएं इसी उम्मीद में इंतजार कर रही हैं। यदि सरकार सोचती है कि कार्यकाल के अंत में मूंगफली की पेशकश करके लोगों, खासकर महिलाओं को फिर से बेवकूफ बना सकती है, तो वह भ्रम में जी रही है।"

वारिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट करके पंजाब सरकार से सवाल किया। उन्होंने लिखा, "पंजाब की आप सरकार से मेरा सवाल, अगर 'आप' पंजाब की महिलाओं को 1,000 रुपए देने की योजना बना रहे हैं, जैसा कि आपने बहुत पहले वादा किया था, तो क्या आप उन्हें बकाया राशि भी देंगे? नैतिक रूप से, सत्ता संभालने के दिन से ही आप उनके प्रति इस पैसे के ऋणी हैं। अपने कार्यकाल के अंत में उन्हें मामूली रकम देना उनके साथ दोहरा धोखा होगा। कृपया स्पष्ट करें!"

बता दें कि यह विवाद 2022 के विधानसभा चुनाव से चला आ रहा है, जब 'आप' ने महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए देने का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद इसकी घोषणा तो हुई, लेकिन कार्यान्वयन में देरी होती रही।

 

 

