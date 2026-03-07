भारत समाचार

Bhagwant Mann Punjab : सीएम भगवंत मान ने सिंगापुर में ट्रेनिंग के लिए स्कूल प्रिंसिपलों के बैच को हरी झंडी दिखाई

पंजाब के सरकारी स्कूल प्रिंसिपलों का 8वां बैच सिंगापुर ट्रेनिंग के लिए रवाना।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Mar 07, 2026, 02:18 PM
पंजाब: सीएम भगवंत मान ने सिंगापुर में ट्रेनिंग के लिए स्कूल प्रिंसिपलों के बैच को हरी झंडी दिखाई

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को सिंगापुर में प्रिंसिपल एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए 30 सरकारी स्कूल प्रिंसिपलों के 8वें बैच को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का मकसद शिक्षकों को ग्लोबल टीचिंग प्रैक्टिस से परिचित कराना और प्रदेश के पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को और मजबूत करना है।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान कई राजनीतिक मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि पंजाब इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 का कड़ा विरोध करेगा। साथ ही, उन्होंने भाजपा की केंद्र सरकार, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के चीफ सुखबीर बादल पर निशाना साधा।

सीएम मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "आज, पंजाब के सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों का एक और बैच ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर के लिए रवाना हुआ। मैं इस मौके पर उनसे मिला, उन्हें शुभकामनाएं दीं और इस ट्रिप को सफल बनाने के लिए उनकी हिम्मत बढ़ाई।"

उन्होंने आगे लिखा, "हमारी सरकार का लक्ष्य यह पक्का करना है कि पंजाब के बच्चों को वर्ल्ड-क्लास, क्वालिटी एजुकेशन मिले। इसी विजन के साथ, हम अपने टीचरों और प्रिंसिपलों को लगातार इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग के मौके दे रहे हैं, ताकि वे नए और मॉडर्न तरीके सीख सकें और पंजाब के एजुकेशन सिस्टम को और मजबूत कर सकें। हमारा लक्ष्य सिर्फ स्कूल बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना है जो पंजाब के हर बच्चे को बड़े सपने देखने और उन्हें हासिल करने की ताकत दे।"

मीडिया से बात करते हुए सीएम मान ने कहा, "सरकारी स्कूलों के हेड्स को वर्ल्ड-क्लास एक्सपीरियंस देने के लिए, 30 प्रिंसिपल्स का आठवां बैच 8 से 14 मार्च तक सिंगापुर में प्रिंसिपल एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। अब तक 234 प्रिंसिपल्स और एजुकेशन ऑफिसर्स वाले आठ बैच ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजे जा चुके हैं।"

उन्होंने कहा कि प्रोग्राम के लिए एक ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस अपनाया गया है, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स ने चुने गए प्रिंसिपल्स का वेरिफिकेशन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रेनिंग के दौरान, इन प्रिंसिपल को विदेशों में चल रहे मॉडर्न टीचिंग तरीकों के बारे में पता चलता है। लौटने के बाद, वे इन तरीकों को स्टूडेंट्स और साथियों के साथ शेयर करते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को शिक्षा के ग्लोबल स्टैंडर्ड का अनुभव हो सके। यह नई पहल राज्य के एजुकेशन सिस्टम में नई जान डाल रही है और ये टीचर स्टूडेंट्स के लिए अच्छी शिक्षा पक्का करके बदलाव लाने वाले एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं।

--आईएएनएस

 

 

Punjab GovernmentInternational TrainingBhagwant MannPublic educationeducation reformIndian Education Systemschool educationTeacher Training

Related posts

Loading...

More from author

Loading...