Punjab Fuel Tax : पंजाब भाजपा अध्यक्ष ने ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया

चंडीगढ़: पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने शुक्रवार को वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के मद्देनजर आम जनता को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया।

पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि डीजल पर लगने वाला 10 रुपए का शुल्क पूरी तरह से हटा दिया गया है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें पिछले एक महीने में लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर लगभग 122 डॉलर प्रति बैरल हो गई हैं।

इसके परिणामस्वरूप, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में विश्व स्तर पर काफी वृद्धि हुई है, दक्षिण-पूर्व एशिया में 30 से 50 प्रतिशत, उत्तरी अमेरिका में लगभग 30 प्रतिशत, यूरोप में 20 प्रतिशत और अफ्रीका में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस दौरान भारत एक अपवाद बनकर उभरा है।

भाजपा अध्यक्ष जाखड़ ने कहा कि ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सरकार के पास दो विकल्प थे - या तो अन्य देशों की तरह कीमतें बढ़ाएं और इसका बोझ जनता पर डालें, या राहत प्रदान करने के लिए स्वयं वित्तीय दबाव उठाएं। मोदी सरकार ने वैश्विक मुद्रास्फीति से आम नागरिकों की रक्षा करने के उद्देश्य से दूसरा विकल्प चुना।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आम लोगों की कठिनाइयों को समझते हैं और जानते हैं कि उनका प्रभावी ढंग से समाधान कैसे किया जाए। राज्य भाजपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि इस कदम से तेल कंपनियों को हो रहे भारी नुकसान में भी कमी आएगी, साथ ही यह सुनिश्चित होगा कि आम जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े। अपने कर राजस्व में भारी कटौती करके सरकार ने जन कल्याण को सर्वोपरि प्राथमिकता दी है।

--आईएएनएस