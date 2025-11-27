Punjab BJP Reaction : एसआईआर तो होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता: फतेह जंग बाजवा

चंडीगढ़: एसआईआर को लेकर चल रही राजनीति पर पंजाब भाजपा उपाध्यक्ष फतेह जंग बाजवा ने विपक्ष पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव से पहले और उसके बाद जिस तरह से चुनाव आयोग और अलग-अलग संस्थाओं पर आरोप लगाए जा रहे हैं, वह गलत है।

फतेह जंग बाजवा ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि विपक्षी दल देश की संस्थाओं पर आरोप लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग को जो काम करना है, वह सही कर रहा है। अगर विपक्षी दलों को कोई शंका है, तो उसका सबूत लाकर चुनाव आयोग को दें। इसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई न हो, तब सवाल बनता है, लेकिन जब चुनाव आयोग सबूत मांगता है, तो सब शांत हो जाते हैं।

ममता बनर्जी द्वारा एसआईआर पर उठाए जा रहे सवालों पर फतेह जंग बाजवा ने कहा कि वे एक अच्छी मुख्यमंत्री हैं। अगर बांग्लादेश के रोहिंग्या यहां आकर वोटर लिस्ट में शामिल हुए हैं तो उनका नाम तो कटना ही चाहिए। बाहर का आदमी भारत में वोट नहीं डालेगा। चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है कि देश के वोटरों का ख्याल रखे। एसआईआर तो होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता।

वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर उन्होंने कहा कि अगर भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं और गुजरात ने इसको लेकर ऑफर दिया है तो इसमें दिक्कत क्या है? इसका स्वागत करना चाहिए।

उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर चल रहे विवाद पर कहा कि इसे राजनीतिक रंग दे दिया गया है। पंजाब विश्वविद्यालय को लेकर अगर वहां के छात्र और शिक्षक विरोध करें, प्रदर्शन करें तो समझ आता है, लेकिन बाहर से लोग क्या करने आ रहे हैं? उन्हें यूनिवर्सिटी के बारे में क्या पता है? यह मुद्दा स्पष्ट हो चुका है। चुनाव भी जल्द हो जाएंगे।

सतलुज-यमुना लिंक को लेकर खड़े हुए विवाद पर फतेह जंग बाजवा ने कहा कि पंजाब और हरियाणा भाई-भाई हैं। बैठक कर दोनों हल निकाल लेंगे। अगर मुद्दा नहीं सुलझता तो कोर्ट तो है ही। पंजाब के पास देने के लिए पानी ही नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर सरकार ने फैसला किया है, उसमें गलत क्या है? इसके तहत तो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा को पानी देने की बात कही गई है।

--आईएएनएस