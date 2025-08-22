Sunil Jakhar Punjab News : भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुनील जाखड़ को पुलिस ने हिरासत में लिया

भारत समाचार

पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ को पुलिस ने हिरासत में लिया जब वे फाजिल्का के रायपुर गांव में केंद्र सरकार की योजनाओं पर जागरूकता फैलाने जा रहे थे। जाखड़ ने आप सरकार को तानाशाह बताया और कहा कि किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की संख्या घटी है। इससे पहले कई भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया।
पंजाब : भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुनील जाखड़ को पुलिस ने हिरासत में लिया

चंडीगढ़:  भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पंजाब इकाई के अध्यक्ष सुनील जाखड़ को पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सुनील जाखड़ फाजिल्का के रायपुर गांव में केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, राशन कार्ड योजना समेत अन्य योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देने पहुंचे थे।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुनील जाखड़ ने गुरुवार को ही ऐलान किया था कि वे बलुआन क्षेत्र के इस गांव में आएंगे। इसी क्रम में शुक्रवार को वे रायपुर गांव के लिए निकले थे। हालांकि, उन्हें अबोहर-डबवाली नेशनल हाईवे पर पुलिस ने रोक लिया। इससे गुस्साए भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस ने सुनील जाखड़ को हिरासत में ले लिया।

हिरासत में लिए जाने से पहले सुनील जाखड़ ने मीडिया से बात की। उन्होंने आरोप लगाए कि आम आदमी पार्टी एक तानाशाह पार्टी है, जो केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भाजपा के शिविरों को आयोजित करने से रोक रही है।

जाखड़ ने कहा कि पंजाब में किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों की संख्या 2022 से पहले 22 लाख थी, जो अब 2024-25 में घटकर मात्र साढ़े आठ लाख रह गई है। उन्होंने आगे कहा, "मुझे गिरफ्तारी का डर नहीं है। हम गरीब, किसान और कमजोर वर्ग का हक मारने वाली सरकार के खिलाफ हैं।"

इससे पहले, पंजाब पुलिस ने भाजपा के जिला अध्यक्ष काका कंबोज और बलुआणा विधानसभा क्षेत्र की कोऑर्डिनेटर वंदना सागवान को भी हिरासत में लिया था।

इस बीच, पंजाब के मोगा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। पुलिस ने कई जगह प्रदर्शनकारियों को रोककर खदेड़ दिया, जबकि कई स्थानों पर जब वर्कर नहीं हटे तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। मोगा में भाजपा के जिला प्रधान हरजोत कमल, पूर्व विधायक और उनके साथियों ने रोष रैली का आयोजन किया था।

 

 

