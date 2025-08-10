भारत समाचार

Punjab Anti-Drone Launch: पंजाब में ड्रग्स-हथियार तस्करी पर लगेगी लगाम, एंटी-ड्रोन सिस्टम शुरू

पंजाब में नशा व हथियार तस्करी रोकने को हाई-टेक एंटी-ड्रोन सिस्टम लॉन्च।
Aug 10, 2025, 01:33 AM
तरनतारन:  पंजाब में ड्रग्स-हथियारों की तस्‍करी पर लगाम लगेगी। भगवंत मान सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पुलिस को एंटी-ड्रोन सिस्टम से लैस किया है। रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तरनतारन में इसका उद्धाटन किया।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हमारी सरकार पंजाब की युवा पीढ़ी को नशे के जाल से बचाने और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब में नशा और हथियारों की तस्करी को पूरी तरह से रोकने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब पंजाब पुलिस को आधुनिक एंटी-ड्रोन सिस्टम से लैस किया जा रहा है।

उन्‍होंने कहा कि सरकार ने 51.41 करोड़ रुपए की लागत से नौ हाई-टेक एंटी-ड्रोन सिस्टम खरीदे हैं। ये सिस्टम सीमा पार से ड्रोन के जरिए तस्करी रोकने में गेमचेंजर साबित होंगे। इनकी खासियत यह है कि ये न केवल ड्रोन और उसके कंट्रोल स्टेशन की सटीक लोकेशन का पता लगा सकते हैं, बल्कि रियल-टाइम मैप पर खतरे के अलर्ट और ऑटोमैटिक चेतावनी भी जारी कर सकते हैं। पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें इन सिस्टम को चलाने की बारीकियां और फील्ड में इनके प्रभावी इस्तेमाल को शामिल किया गया है। इस तकनीक से पंजाब को नशा और हथियारों की तस्करी के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच मिलेगा।

वहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नशे के विरुद्ध युद्ध में एक बड़ा अध्‍याय जुड़ रहा है। कुछ समय पहले तक पंजाब में सबसे बड़ी समस्‍या नशा थी। पिछली सरकारों ने तस्‍करों के साथ मिलकर छोटे बच्‍चों को नशे में धकेल दिया था। ऐसा प्रतीत होता था कि पूरा पंजाब बर्बाद हो गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद नशे के विरुद्ध युद्ध शुरू किया गया और कई कड़े कदम उठाए गए। नशे की तस्‍करी के पैसों से खरीदे गए मकान को गिराया जा रहा है। बैंक खातों को सीज किया जा रहा है। इन पैसों से पंजाब प्रदेश का विकास हो रहा है। स्‍कूल और अस्‍पताल बनाए जा रहे हैं। पंजाब में बिकने वाला ज्‍यादातर नशा बॉर्डर पार पाकिस्‍तान से आता है।

 

