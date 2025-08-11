Pune Khed Accident: पिकअप पलटने से 7 श्रद्धालुओं की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख

नई दिल्ली: महाराष्ट्र के पुणे के खेड़ तालुका में सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। बताया जा रहा है यहां कुंडेश्वर दर्शन को जाते समय श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलट गई। जिसमें 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा घायल हो गए। घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

वहीं हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया और घायलों के शीघ्र ठीक होने की कामना की। इसके साथ ही सरकार ने हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने पीएम मोदी के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''महाराष्ट्र के पुणे में हुई एक दुर्घटना में हुई जान-माल की हानि से दुखी हूं। इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे।''

वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी हादसे पर दुख जताया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य सरकार मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी।

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''पिंपरी चिंचवड़ पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत कुंडेश्वर में श्रावण सोमवार के अवसर पर दर्शन के लिए गए श्रद्धालुओं के पिकअप वाहन की दुर्घटना में 7 लोगों की मृत्यु की घटना अत्यंत दुखद है। मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम उनके परिवारों के दुःख में सहभागी हैं। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। राज्य सरकार मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस दुर्घटना में 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं और उन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। उनके उपचार की पूरी व्यवस्था की जा रही है, और मैं व्यक्तिगत रूप से पुलिस आयुक्त के संपर्क में हूं।''

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने एक्स पर लिखा, "कुंडेश्वर दर्शन के लिए जा रही महिला श्रद्धालुओं से भरी एक कार पुणे के खेड़ तालुका में भीषण दुर्घटना का शिकार हो गई। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में सात महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई और कुछ श्रद्धालु घायल हो गए। इस दुर्घटना में दिवंगत श्रद्धालुओं को भावभीनी श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। इस दुर्घटना में घायल हुए श्रद्धालुओं को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका उपचार चल रहा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके स्वास्थ्य में शीघ्र सुधार हो।"