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गुवाहाटी भागने की कोशिश में पुणे एयरपोर्ट पर पकड़े गए तीन बांग्लादेशी नागरिक

गुवाहाटी भागने की कोशिश कर रहे तीन बांग्लादेशी नागरिक पुणे एयरपोर्ट से पकड़े गए।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 19, 2026, 02:53 AM
गुवाहाटी भागने की कोशिश में पुणे एयरपोर्ट पर पकड़े गए तीन बांग्लादेशी नागरिक

पुणे: पुणे पुलिस ने एक बड़ी संयुक्त कार्रवाई में दो बांग्लादेशी महिलाओं और एक नाबालिग को पकड़ लिया है। ये लोग असम के गुवाहाटी भागने की कोशिश कर रहे थे।

यह गिरफ्तारी पुणे एयरपोर्ट पर की गई। शहर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई हुई।

खास सूचना मिलने के बाद खड़क पुलिस स्टेशन, विमाननगर पुलिस स्टेशन और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की टीमों ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया।

यह कार्रवाई पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के उस निर्देश के बाद की गई, जिसमें सभी पुलिस स्टेशनों को शहर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया था।

जोन-1 के पुलिस उपायुक्त कृषिकेश रावले को सूचना मिली थी कि दो महिलाएं और एक पुरुष बांग्लादेशी नागरिक पुणे से गुवाहाटी जाने वाली फ्लाइट पकड़ने वाले हैं।

सूचना मिलने के बाद वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शशिकांत चव्हाण ने तुरंत उपनिरीक्षक महेंद्र कांबले और जांच टीम को एयरपोर्ट भेजा।

विमाननगर पुलिस स्टेशन के अधिकारी पालवे की टीम ने सीआईएसएफ अधिकारी संतोष कुमार अग्निहोत्री की टीम के साथ मिलकर जाल बिछाया और तीनों को पकड़ लिया।

ये लोग सोलापुर से पुणे आए थे और पकड़े जाने से बचने के लिए राज्य छोड़ने की तैयारी कर रहे थे।

प्रारंभिक पूछताछ में उनकी पहचान 42 वर्षीय शाहीनूर बेगम शेख, 28 वर्षीय शगुरिका बेगम यूलिया शेख और 16 साल 9 महीने के टोपु उर्फ मुराद अहमद शेख के रूप में हुई।

तीनों बांग्लादेश के रहने वाले हैं और भारत में अवैध रूप से रह रहे थे।

उन्हें आगे की पूछताछ और कानूनी कार्रवाई के लिए विमाननगर पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है।

यह पूरा ऑपरेशन पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त रंजन कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजेश बंसोड, डीसीपी कृषिकेश रावले और सहायक पुलिस आयुक्त अनुजा देशमाने की निगरानी में चलाया गया।

पुणे पुलिस द्वारा अवैध प्रवासियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में यह एक और बड़ी कार्रवाई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले साढ़े दस महीनों में पुणे पुलिस अब तक 97 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर चुकी है।

--आईएएनएस

एएमटी/एमएस

 

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