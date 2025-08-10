Pune Woman Suicide Case: विवाहित महिला की आत्महत्या के मामले में पति समेत पांच के खिलाफ केस दर्ज

भारत समाचार

Aug 10, 2025, 01:48 AM
पुणे: विवाहित महिला की आत्महत्या के मामले में पति समेत पांच के खिलाफ केस दर्ज

पुणे: पुणे के फुरसुंगी पुलिस थाने में एक 24 वर्षीय विवाहित महिला की आत्महत्या के मामले में उसके पति समेत ससुराल पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता रवी हीरामण खलसे ने अपनी बेटी सीमा अक्षय राखपसरे की आत्महत्या के लिए ससुराल वालों पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

पुलिस ने इस मामले में विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है और फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

रवी खलसे की शिकायत के अनुसार उनकी बेटी सीमा को 6 जुलाई 2022 से 6 अगस्त 2025 के बीच उसके पति अक्षय सुरेश राखपसरे, सास आशाबाई सुरेश राखपसरे, जेठानी पूजा अविनाश राखपसरे, देवर अविनाश सुरेश राखपसरे और चचेरे ससुर वसंतराव राखपसरे द्वारा लगातार प्रताड़ित किया गया।

शिकायत में कहा गया है कि सीमा को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया जाता था, जिसके चलते उसने मानसिक दबाव में आकर अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। पुलिस उपनिरीक्षक बापूसाहेब खंदारे के नेतृत्व में जांच शुरू की गई है।

प्रारंभिक जांच में पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सीमा को किन परिस्थितियों में इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पुलिस सूत्रों के अनुसार सभी आरोपी वर्तमान में फरार हैं और उनकी तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं।

पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और जल्द ही उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके।

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी के पास आरोपियों के बारे में कोई जानकारी हो, तो वह तुरंत फुरसुंगी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें।

 

