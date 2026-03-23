Pune Illegal Sand Transport : पुणे के इंदापूर में अवैध रेत परिवहन पर पुलिस सख्त, 5 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

पुणे: पुणे जिले के इंदापूर में पुलिस ने अवैध रेत परिवहन के मामले में पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने दो टिपर जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई 22-23 मार्च की मध्यरात्रि में पुणे-सोलापुर हाईवे पर हिंगणगांव गांव की सीमा में गोकुल होटल के सामने की गई।

पुलिस को सूचना मिली थी कि बिना किसी वैध अनुमति के रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दो टिपर वाहन को जब्त कर लिया। इन वाहनों में से करीब चार ब्रास रेत बरामद की गई। जब्त माल की कीमत लगभग 14 लाख 24 हजार रुपए बताई गई है।

इस मामले में पुलिस ने विशाल रामदास जाधव (25 वर्ष, निवासी तांबवे), मंगेश महादेव खटके (निवासी सापटणे), कृष्णा संदिपान पैठणे (28 वर्ष, निवासी सापटणे), संदीप काशीनाथ कु-हाडे (निवासी वासू शेगाव) और विशाल जगताप (निवासी शहा, इंदापूर) के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी इंदापुर क्षेत्र के एक खेत से अवैध रूप से रेत निकालकर उसका परिवहन कर रहे थे।

अवैध रेत खनन और परिवहन न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी खतरा है। अवैध रेत निकालने से जमीन की उर्वरता प्रभावित होती है, नदी और खेतों में बदलाव आता है और स्थानीय समुदाय की सुरक्षा भी प्रभावित होती है।

पुलिस का कहना है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अवैध रेत तस्करी रोकने के लिए निरंतर निगरानी रखी जाएगी।

--आईएएनएस